“Pavarësisht lojës, njeriu duhet të mbetet gjithmonë human”, Labinot Rexha ngushëllon Elijonën për humbjen e xhaxhait
Pas një raporti jo të mirë gjatë qëndrimit në Big Brother VIP Kosova, Labinot Rexha ka bërë një gjest që ka tërhequr vëmendjen e publikut, duke lënë mënjanë mosmarrëveshjet e së kaluarës.
Këngëtari ka reaguar përmes rrjeteve sociale për të ngushëlluar ish-banoren Elijona, pas humbjes së xhaxhait të saj.
Edhe pse gjatë lojës ata nuk kanë pasur marrëdhënie të mira, Labinoti ka reaguar për humbjen e ish-banores.
Përmes një InstaStory, ai ka ndarë një mesazh prekës, duke theksuar rëndësinë e qëndrimit pranë njëri-tjetrit pavarësisht situatave.
“Pavarësisht lojës, njeriu duhet të mbetet gjithmonë human. Ne jemi shqiptarë dhe duhet të qëndrojmë pranë njëri-tjetrit në çdo moment. Ngushëllime familjes Binakaj – Allahu e mëshiroftë dhe e shpërbleftë me xhenet”.
Labi tregoi se përtej lojës dhe konflikteve, respekti dhe dhimbja njerëzore mbeten mbi gjithçka. /Telegrafi/
