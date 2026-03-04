Pavarësisht dramës, David dhe Victoria Beckham e urojnë Brooklyn për ditëlindjen e 27-të
Pavarësisht dramës familjare, David dhe Victoria Beckham, i dërguan një mesazh djalit të tyre Brooklyn.
Ata publikuan foto të vjetra në rrjetet sociale dhe e uruan për ditëlindjen e 27-të.
Ish-futbollisti shkroi përkrah një fotoje të tyre së bashku nga pishina: "27 vjeç sot. Gëzuar ditëlindjen. Të duam".
Foto: Instagram
Ai postoi gjithashtu një foto të të dyve me një mesazh të ngjashëm.
Victoria Beckham shkroi: "Gëzuar ditëlindjen e 27-të, Brooklyn. Të dua shumë".
Brooklyn ende nuk i është përgjigjur urimeve të tyre, por fansat shpresojnë se ky është një hap drejt pajtimit të tyre.
Një burim i tha revistës britanike Metro, ndër të tjera: "David dhe Victoria janë të zhgënjyer që nuk do të jenë në kontakt me Brooklyn as për ditëlindjen e tij këtë vit. Kjo është shumë ndryshe sepse ata janë mësuar të festojnë së bashku si familje. Ata pëlqejnë të organizojnë darka të mëdha familjare me të gjithë fëmijët dhe t'i mbulojnë me dashuri, për të mos përmendur fotot dhe kartolinat e fëmijërisë që ndajnë në Instagram".
Foto: Instagram
Siç dihet, Brooklyn i akuzoi prindërit e tij se po përpiqeshin të sabotonin martesën me Nicolan.
Ai u tha atyre se mund ta kontaktonin përmes një avokati dhe i bllokoi në rrjetet sociale. /Telegrafi/
Foto: Instagram