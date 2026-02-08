Paul Thomas Anderson fiton çmimin kryesor të DGA 2026, DiCaprio i jep nderim të veçantë
Në ceremoninë e 78-të të Çmimeve të Shoqatës së Regjisorëve në Los Angeles, filmi “One Battle After Another” i Paul Thomas Anderson mori çmimin kryesor për Arritje të Jashtëzakonshme Regjisore në Filmin e Metrazhit të Gjatë.
Ceremonia u mbajt në hotelin Beverly Hilton, me Kumail Nanjiani si prezantues dhe të pranishëm të tillë si Kate Hudson dhe Kerry Washington.
Në fjalimin e tij, Anderson foli për pasionin ndaj krijimtarisë dhe nderoi ndihmësregjisorin e ndjerë Adam Somner, i cili ndërroi jetë në nëntor 2024 pas një beteje me kancerin e tiroides, shkruan DailyMail.
Ai e përshkroi Somner si një profesionist të përkushtuar dhe shpirt të veçantë që bëri çdo anëtar të ekipit të ndihej i sigurt dhe i vlerësuar.
Ceremonia pati edhe një moment surprizë, kur Leonardo DiCaprio doli në skenë për të dorëzuar Andersonit një Medalje të Filmit Metrazh të Guild of America.
DiCaprio foli me entuziazëm për bashkëpunimin me regjisorin dhe vlerësoi saktësinë, kurajon dhe vizionin e tij unik në drejtimin e filmit.
“Shumë njerëz duan të bëhen regjisorë, por pak e gjejnë atë që nuk është e qartë… Paul Thomas Anderson e di si të zbulojë misterin dhe të mbajë shikuesin tërhequr dhe të gjallë,” tha DiCaprio.
Pas ceremonisë, Anderson dhe DiCaprio u fotografuan së bashku në prapaskenë, duke shënuar një nga momentet më të diskutuar të ngjarjes. /Telegrafi/