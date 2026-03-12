Pas ndarjes nga Chris Martin, Dakota Johnson nuk i është përkushtuar më jetës së saj dashurore
Dakota Johnson nuk ka nxitim për të hyrë në lidhje të reja romantike, edhe pse u nda nga Chris Martin nëntë muaj më parë.
Një burim pranë Johnson i tha revistës People se ajo nuk është e përkushtuar ndaj lidhjeve. Në dhjetor të vitit të kaluar dhe në janar të këtij viti, ajo u pa duke kaluar kohë me këngëtaren dhe kompozitoren Role Model, por një burim pranë saj deklaroi se lidhja ishte vetëm rastësore.
Gjithashtu, Johnson dhe Martin u ndanë në qershor të vitit të kaluar, duke i dhënë fund lidhjes së tyre gati tetëvjeçare. Një burim pranë Johnson tha në fund të vitit 2025 se ajo po dilte sërish bashkë dhe ishte e lumtur.
Ai vuri në dukje se marrëdhënia e saj e mëparshme me Martinin ishte shpesh "e nxehtë dhe e ftohtë", megjithëse ajo kishte shpresuar se do të funksiononte.
Aktorja u shfaq gjithashtu në fushatën e pranverës 2025 të Calvin Klein, e cila u lançua më 9 mars.
"Puna me Calvin në këtë pikë ndihet simbiotike me atë se ku ndodhem në jetën time tani. Jam në një pikë të feminitetit tim ku ndihem e qetë dhe e fokusuar. Po kaloj shumë kohë në shtëpi dhe ndihem shumë rehat me trupin tim", tha ajo. /Telegrafi/