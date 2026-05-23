Anne Hathaway bën një paraqitje të rrallë publike me bashkëshortin e saj, aktorja mban bizhuteri me vlerë gati 50,000 dollarë
Aktorja Anne Hathaway dhe bashkëshorti i saj, stilisti i bizhuterive Adam Shulman, rrallë shfaqen së bashku në publik, por këtë herë bënë një përjashtim duke u shfaqur në një event në New York me rastin e prezantimit të koleksionit Cruise 2027 të shtëpisë së modës Louis Vuitton në muzeun Frick Collection.
Hathaway tërhoqi vëmendjen me një deklaratë elegante mode me një fustan gri dhe të bardhë, me taka të larta dhe një çantë Louis Vuitton, ndërsa bashkëshorti i saj zgjodhi një stil shumë më të relaksuar dhe të rastësishëm.
Ylli Anne Hathaway e kompletoi edicionin e saj elegant me bizhuteri luksoze nga koleksioni Serpenti i markës Bvlgari, vlera totale e të cilave është pothuajse 41,000 euro. Sipas InStyle, ajo mbante veshur një gjerdan ari 18 karatësh me motiv gjarpri dhe diamante me vlerë më shumë se 23,800 euro, vathë me vlerë rreth 4,900 euro dhe një byzylyk çmimi i të cilit është afërsisht 11,800 euro.
Megjithatë, Shulman veshi një kombinim të thjeshtë të një xhakete të bardhë, bluzë të bardhë, xhinse të lehta dhe atlete të zeza, gjë që shkaktoi komente të shumta në rrjetet sociale në lidhje me kontrastin në stilet e tyre.
Çifti u takua në vitin 2008 në Festivalin e Filmit në Palm Springs dhe u martua katër vjet më vonë. Ata kanë dy djem së bashku.
Anne Hathaway ka theksuar më parë në disa raste se familja e saj është një përparësi.
“Kur u bëra nënë, njerëzit më pyetën se si do t’i balancoja të gjitha, dhe unë e pyeta veten – çfarë të balancoja?” tha ajo në një intervistë të mëparshme, duke theksuar se familja e saj është gjithmonë e para.
Aktorja shtoi se ndihet më e sigurt dhe më e relaksuar sot sesa në vitet e para të karrierës së saj, veçanërisht në lidhje me presionet dhe pritjet në Hollywood.
Duke folur për karrierën e saj, ajo kujtoi periudhën kur u përball me kritika dhe komente negative nga publiku, të cilat ndikuan në perceptimin e punës së saj.
Megjithatë, ajo theksoi se mori mbështetje të konsiderueshme nga regjisori Christopher Nolan, i cili i besoi një rol në filmin "Interstellar", i cili, thotë ajo, pati një ndikim të rëndësishëm në rrugën e saj të mëtejshme profesionale. /Telegrafi/