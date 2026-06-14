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Janë publikuar pamje nga arena ku do zhvillohet spektakli UFC në Shtëpinë e Bardhë, në kuadër të festimeve të ditëlindjes së 80-të të presidentit amerikan Donald Trump.

Në pamjet e publikuara shihet kafazi i vendosur në qendër të lëndinës, i rrethuar nga tribunat.

Raportohet se arena ka kapacitet për më shumë se 4,000 spektatorë.

UFC, e cila organizon ndeshje të arteve marciale të përziera (MMA), do të zhvillojë shtatë ndeshje në kafaz atje.

MMA është një sport shpesh i përgjakshëm që kombinon teknika të tilla si boksi, mundja, kikboksi, karateja dhe jiu-jitsu.

Kritikët u përpoqën ta parandalonin ngjarjen përmes mjeteve ligjore.

Ata pretenduan se Trump po lejonte UFC-në dhe mikun e tij të hershëm Dana White, presidentin e organizatës, të përdornin hapësirën e Shtëpisë së Bardhë për të promovuar një ngjarje sportive private dhe fitimprurëse. /Telegrafi/

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