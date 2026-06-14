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Ish-konkurrenti i Big Brother VIP Kosova 4, Labinot Haxhiu, ka qenë i ftuar së fundmi në emisionin "Sol".

Rikthimi i tij në Kosovë, ishte tema që ka folur përgjatë intervistës, për çka tha se kjo ka qenë gjithmonë synim i tij.

Labi theksoi se jeta në Kosovë është shumë dinamike dhe që ‘stresi’ i punës në Kosovë i pëlqen shumë.

Foto: YouTube

“Kosova është vend i mundësive, dhe ke mundësi shumë të mira nëse dëshiron me punu”, shtoi ndër tjerash.

Labi u komentua tejet shumë gjatë qëndrimit të tij në formatin e lartpërmendur.

Më së shumti u përfol për të dashurën në Gjermani, pas një veprimi që krijoi me ish-banoren Bia Khalifa.

Sidoqoftë, i njëjti është tejet aktiv edhe me video kreative në rrjete sociale. /Telegrafi/

- YouTube youtu.be

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