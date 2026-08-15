Gillian Anderson tregohet e sinqertë për titullin e gruas më seksi në botë: Isha gjithçka përveçse e sigurt në vetvete
Në një intervistë të re për Vogue, aktorja Gillian Anderson foli për titullin e gruas më seksi në botë që mori dikur dhe pranoi se ndihej gjithçka përveçse e sigurt.
Anderson përshkroi në një ese rreth apelit seksual se në atë kohë po kalonte një periudhë pasigurie të fortë, ndërsa rritte një vajzë dyvjeçare si nënë beqare pas divorcit të saj nga Clyde Klotz.
Edhe pse në atë kohë ishte ndër yjet më të mëdhenj në Mbretërinë e Bashkuar falë serialit "The X-Files", ajo tha se nuk ndihej rehat në trupin e saj.
Duke kujtuar titullin që iu dha në vitin 1996, ajo shkroi: "Sa 'seksi' u ndjeva nga brenda - ose edhe dukesha - kur u shpall çmimi është një histori krejtësisht tjetër... Ironia e pakuptimtë, sigurisht, është se kur 'bota' më shpalli gruan e saj më seksi, ndjeva gjithçka tjetër përveç kësaj".
Ajo shtoi se gjatë një interviste telefonike me FHM, kishte veshur pizhame të gjera dhe të konsumuara, ndërsa vajza e saj vraponte nëpër dhomë.
Ajo i tha gjithashtu British Vogue se në atë kohë nuk po dilte me askënd dhe ishte e mbyllur, mbrojtëse dhe e shkëputur nga trupi i saj. Siç theksoi ajo, imazhi i paraqitur publikut kishte pak të bënte me jetën e saj të përditshme, e cila përbëhej nga xhirimet, mësimet e fjalëve dhe amësia.
Tre dekada më vonë, ajo thotë se ndihet më seksi se kurrë. Ajo tha: "Gjëja më joshëse që mund të veshë kushdo prej nesh është besimi i qetë se i përkasim pikërisht aty ku jemi."
Anderson aktualisht po promovon filmin e ri "Seksi dhe Vdekja në Adoleshencë në Kampin Miasma", një film queer i vlerësuar nga regjisorja Jane Schoenbrun.
Filmi, në të cilin luan edhe Hannah Einbinder, u shfaq në Kanë ku mori duartrokitje gjashtëminutëshe në këmbë dhe do të dalë në kinematë amerikane më 21 gusht. /Telegrafi/