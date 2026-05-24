Gjendet pa shenja jete një person në Prishtinë, rasti nën hetim
Një person është gjetur pa shenja jete në Prishtinë, ka njoftuar Policia e Kosovës.
Sipas raportit policor, rasti është raportuar më 22 maj 2026 rreth orës 12:50.
Viktima, mashkull kosovar, është gjetur pa shenja jete, ndërsa në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë relevante policore dhe ekipi mjekësor.
Mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e viktimës, ndërsa me vendim të prokurorit rasti është iniciuar për hetime të mëtejme. /Telegrafi/