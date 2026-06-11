I kërkuari për tentim-vrasje ekstradohet nga Gjermania në Kosovë
Policia e Kosovës ka realizuar sot ekstradimin e një shtetasi kosovar nga Gjermania në Kosovë, i cili kërkohej me letërreshtim ndërkombëtar për vepra të rënda penale.
Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, ekstradimi i personit me inicialet R.R.M. është bërë nga Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor, në koordinim me njësitë relevante policore dhe institucionet e drejtësisë.
I dyshuari ishte arrestuar nga autoritetet gjermane pas kërkesës së autoriteteve kosovare përmes INTERPOL-it. Ai kërkohej për veprat penale “Vrasje në tentativë” dhe “Grabitje”, ndërsa dyshohet se kishte shmangur drejtësinë.
Policia bëri të ditur se ekstradimi u realizua në bazë të ligjeve në fuqi dhe bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe Gjermanisë.
Pas mbërritjes në Kosovë, i ekstraduari iu dorëzua njësive policore në rajonin e Mitrovicës së Jugut për vazhdimin e procedurave ligjore.
Autoritetet kanë theksuar se bashkëpunimi ndërkombëtar do të vazhdojë me qëllim të identifikimit, gjurmimit dhe arrestimit të personave të kërkuar për vepra penale brenda dhe jashtë vendit.