Pas komenteve ndaj Stenaldos, Vëllai i Madh e dërgon Rogertin në izolim
Vëllai i Madh ka marrë masa ndaj Rogertit, i cili gjatë ditës së sotme ofendoi rëndë Stenaldon. Kjo situatë u diskutua gjithashtu në prime-in e sotëm.
Sipas këtij vendimi, Rogerti u dërgua në të ashtuquajturën dhomë reflektimi, ku do të qëndrojë i izoluar dhe larg banorëve të tjerë.
Ende nuk dihet se sa do të zgjasë kjo masë, deri në një vendim të mëtejmë.
Vendimi për izolimin e tij erdhi pas ofendimeve që ai bëri gjatë ditës së sotme ndaj banorit Stenaldo, duke shkaktuar reagime dhe alarm edhe nga publiku.
Gjatë një diskutimi të ashpër, Rogerti i tha Stenaldos se e “kishte mallkuar Zoti”, deklaratë që rriti edhe më tej tensionin mes dy konkurrentëve.
Megjithatë, gjatë prime-it të sotëm, ai u përpoq ta justifikonte deklaratën e tij, duke pretenduar se e kishte pasur me tjetër qëllim.
“Të ka nemë nga trutë, jo nga sytë, jo nga aftësia e kufizuar”, deklaroi ai gjatë prime-it.