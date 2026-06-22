Pamjet e Shakiras në tribunë bëhen virale gjatë ndeshjes Argjentinë - Austri
Këngëtarja me famë botërore, Shakira, ishte e pranishme në tribunat e stadiumit gjatë ndeshjes mes Argjentinës dhe Austrisë në Kupën e Botës 2026.
Prania e saj u bë një nga momentet më të komentuara, teksa artistja kolumbiane tërhoqi vëmendjen e tifozëve duke përshëndetur dhe duke dërguar puthje nga tribuna.
Ndërkohë, në fushë, Argjentina vazhdoi ecurinë pozitive në fazën e grupeve.
📸 - SHAKIRA SENDING A KISS TO HER FANS! pic.twitter.com/Vlq8t9LGgb
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 22, 2026
Skuadra e drejtuar nga Lionel Scaloni siguroi fitoren me rezultatin 2-0 ndaj Austrisë, duke regjistruar suksesin e dytë radhazi në turne.
Heroi i takimit ishte Lionel Messi, i cili realizoi të dy golat për kampionët në fuqi, duke i dhënë Argjentinës tri pikë të rëndësishme dhe duke e afruar ekipin me kualifikimin në fazën e eliminimit direkt.
Shakira
Prania e Shakiras dhe paraqitja e shkëlqyer e Messit e bënë këtë përballje një nga ngjarjet më të spikatura të ditës në Kupën e Botës 2026.
Shakira ka realizuar edhe këtë vit himnin për Kupën e Botës të titulluar "Dai Dai" në bashkëpunim me Burna Boy. /Telegrafi/
Shakira