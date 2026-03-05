Pamje nga dasma e Gimbos dhe Selin - ndizet atmosfera me Artjola Toskën në Big Brother
Një atmosferë e mrekullueshme po mbretëron në Big Brother VIP Albania 5 me rastin e ceremonisë së Gimbos dhe Selin.
Çifti i thanë ‘PO’ njëri-tjetrit, derisa bënë edhe dedikime të ndjera ndaj njëri-tjetrit.
Në dasmë ka ndezur atmosferën këngëtarja e njohur shqiptare, Artjola Toska.
Foto: YouTube
Ata kanë filluar me vallëzim, e duke e shijuar në maksimum gjithë organizimin.
Më parë për Selin ishin edhe defatoret nga Kosova, për të kënduar atë, e cila konsiderohet tani si ‘nuse e Kosovës’.
Foto: YouTube
Edhe pse dasma u tentua të prishej nga Rogerti, ai është injoruar nga çifti dhe të tjerët.
Miri gjithashtu ka pasur disa reagime me anë të mënyrës se si u shfaq, marrë parasysh raportin që ka pasur me Selin.
Foto: YouTube
.Sidoqoftë, një dasmë e bukur me një ambient të veçant, që janë përkujdesur deri në detaje. /Telegrafi/
Foto: YouTube
