“Pajtohem”, Donald Trump thotë se Messi është më i mirë se Pele
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, bëri një deklaratë që po bën xhiron e mediave sportive, kur foli për krahasimin mes Lionel Messi dhe legjendës braziliane, Pele, gjatë një ceremonie në Shtëpinë e Bardhë të enjten, më 5 mars 2026.
Ceremonia u organizua për të nderuar klubin amerikan Inter Miami CF pas triumfit në MLS Cup 2025. Në ngjarje morën pjesë futbollistët e ekipit, drejtues të ligës dhe figura të tjera të sportit, ndërsa në qendër të vëmendjes ishte Messi, i cili u vlerësua për ndikimin e tij në futbollin amerikan.
Gjatë fjalimit të tij, Trump foli për kujtimet e tij kur kishte parë Pelen duke luajtur në SHBA me klubin New York Cosmos. Më pas ai iu drejtua drejtpërdrejt Messit dhe bëri një koment që shkaktoi reagime në sallë.
“Unë jam pak i vjetër dhe kam parë Pelen duke luajtur. Por mund të ndodhë që ti të jesh më i mirë se ai. Kush është më i mirë?”, tha Trump duke iu drejtuar të pranishmëve.
🚨 HOJE: Trump recebe Messi na casa Branca e questiona: ' Quem é melhor, Pelé ou Messi? '
🗣️"Vocês vão me chamar de velho, mas eu vi o Pelé jogar, lembram?", disse Trump, durante a cerimônia. "Ele jogava pelo Cosmos." Na sequência o presidente dos EUA questiona: "Quem é melhor,… pic.twitter.com/wAeYjdEGER
Pas reagimeve nga salla dhe thirrjeve “Messi, Messi”, presidenti amerikan shtoi: “Mendoj se ai është”, duke nënkuptuar se e konsideron Messin më të madh se legjenda braziliane.
Gjatë ceremonisë, Messi dhe bashkëlojtarët e tij i dhuruan Trumpit një top futbolli rozë dhe një fanellë të personalizuar të Inter Miamit. Ylli argjentinas nuk mbajti fjalim gjatë ngjarjes, por ishte në qendër të vëmendjes gjatë gjithë ceremonisë në Shtëpinë e Bardhë.
Vizita shënoi herën e parë që Messi merr pjesë në një ceremoni në Shtëpinë e Bardhë, ndërsa klubi nga Miami u nderua për triumfin historik në kampionatin amerikan dhe për ndikimin e madh që ka pasur në rritjen e popullaritetit të futbollit në Shtetet e Bashkuara.
Në fund, deklarata e Trumpit për debatin e përjetshëm “Messi apo Pele” ndezi sërish diskutimet mes tifozëve të futbollit në mbarë botën. /Telegrafi/