Lëndimi i Ousmane Dembélés në ndeshjen ndaj Paris FC nuk konsiderohet serioz, edhe pse ylli francez e lëshoi fushën në mesin e pjesës së parë.

Sipas RMC Sport, gazetari Fabrice Hawkins ka bërë të ditur se zëvendësimi i sulmuesit në minutën e 28-të ishte kryesisht masë paraprake, vetëm dy javë para finales së Ligës së Kampionëve.

“Bëhet fjalë thjesht për një masë paraprake pas një alarmi për Ousmane Dembélén, i cili u zëvendësua në minutën e 28-të të ndeshjes kundër Paris FC, dy javë para finales së Ligës së Kampionëve. Situata do të monitorohet në ditët në vazhdim”, ka thënë Hawkins.


PSG nuk dëshiron të marrë asnjë rrezik me një prej lojtarëve kyç në prag të finales, ndërsa gjendja e Dembélés pritet të ndiqet nga afër nga stafi mjekësor i klubit.

PSG luan me Arsenalin në finalen e madhe të Ligës së Kampionëve dhe Dembele është një nga lojtarët më në formë. /Telegrafi/

