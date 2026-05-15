Trajneri i Paris Saint-Germain, Luis Enrique, vendosi të bëjë një ndryshim të madh në jetën e tij brenda biznesit. Spanjolli dha dorëheqjen nga pozicioni i drejtorit ekzekutiv (CEO) në agjencinë e tij të pasurive të paluajtshme dhe zyrtarisht ia la pozicionin drejtues gruas së tij.

Kompania e tij, e quajtur Patrimonial Lupasi SL, ndodhet në Barcelonë dhe është një “lojtar serioz” në tregun spanjoll, me asete me vlerë mbresëlënëse prej 27 milionë eurosh.

Siç u tha, ish-trajneri i Spanjës dhe trajneri aktual i PSG dha dorëheqjen nga pozicioni drejtues i kompanisë për arsye personale.

Megjithatë, përpara se të largohej zyrtarisht nga pozicioni i tij, ai vendosi ta forconte më tej kompaninë duke investuar, ose "injektuar", kapital në shumën prej 1.4 milionë eurosh.


Edhe pse trajneri i famshëm po tërhiqet nga menaxhimi i përditshëm i biznesit, është e qartë se biznesi familjar nuk do të vuajë dhe mbetet në duar të sigurta.

Gruaja e tij, drejtoresha e sapoemëruar, është jashtëzakonisht e kualifikuar për këtë rol. Ajo është diplomuar në ekonomi nga Universiteti prestigjioz i Barcelonës dhe zotëron njohuri të gjera të sektorit të pasurive të paluajtshme, prandaj pritet që kompania nën udhëheqjen e saj të vazhdojë me operacione të qëndrueshme dhe të suksesshme. /Telegrafi/

