Xhiro e fundit e Bundesligës: tri ekipe me pikë të barabarta luftojnë për mbijetesë dhe tri tjera për një vend në Ligën e Kampionëve
Të shtunën, më 16 maj, është paraparë që të nëntë ndeshjet e xhiros së fundit të Bundesligës për këtë sezon do të fillojnë njëkohësisht, nga ora 15:30.
Ka ende shumë emocione në garën për një vend në Ligën e Kampionëve, por aksioni në fund të tabelës është vërtet intensiv.
Tre ekipet e fundit në tabelë kanë pikë të barabarta. Dy prej tyre do të luajnë me njëra-tjetrën.
Nëse, vetëm një muaj më parë, kujtdo që kishte sadopak njohuri mbi futbollin gjerman do t’i ishte pyetur se cila skuadër ishte 99% e sigurt se do të binte nga Bundesliga, përgjigjja do të kishte qenë e qartë: Heidenheim!
Duket se edhe vetë trajneri Frank Schmidt kishte hequr dorë nga shpresa për një mrekulli, por disi skuadra e tij arriti të merrte 10 pikë në pesë ndeshjet e fundit dhe kështu të ruante shansin për të mbetur në elitën e futbollit gjerman sezonin e ardhshëm.
Heidenheim mundi Union Berlinin, St Paulin dhe Kolnin, dhe barazoi me Bayernin (duke udhëhequr 3-2, por duke pësuar në minutën 90+10’) gjatë një serie mbresëlënëse në prill dhe maj.
Në të njëjtën kohë, Wolfsburg dhe St. Pauli - rivalët e tyre kryesorë në betejën për të shmangur rënien nga kategoria vazhduan të humbnin pikë, dhe si rezultat, situata në fund të tabelës së Bundesligës në prag të ndeshjes së fundit ishte si më poshtë:
Heidenheim, i cili ka kaluar 21 nga 33 ndeshjet deri më tani në fund të tabelës, është ngjitur nga zona e rënies nga kategoria për herë të parë që nga fundi i janarit dhe i ka dërguar Piratët atje poshtë në vendin e tyre.
Kjo përzierje duket mjaft interesante në vetvete, por bëhet edhe më intriguese nga fakti që St Pauli do të përballet me Wolfsburgun në xhiron e fundit.
Në fund të fundit, të gjithë do të luftojnë për vendin e 16-të, i cili i jep të drejtën ekipit të përballet me ekipin e vendit të tretë në Bundesliga 2 në një barazh me dy ndeshje për të drejtën për të garuar në ligën e parë sezonin e ardhshëm.
Për sa i përket perspektivës së turneut, Wolfsburg konsiderohet favorit i qartë për vendin që mund të shpëtojë ‘jetën’.
Wolfsburg nuk do të bie direkt nga kategoria nëse:
1) ata mposhtën St. Paulin, dhe me kusht që Heidenheim të mposhtë Mainzin, diferenca e golave mbetet në favor të tyre;
2) ata barazojnë me St. Paulin, dhe Heidenheim nuk e mposht Mainzin;
Heidenheim do të kualifikohet për në barazh nëse:
1) ata mposhtin Mainzin dhe Wolfsburg barazuan me St. Paulin;
2) ata mposhtin Mainzin, dhe St Pauli mposhti Wolfsburgun me një diferencë jo më të madhe se diferenca me të cilën Heidenheim fiton ndeshjen e tyre;
St. Pauli do të ketë ende një shans për të shmangur rënien nga kategoria nëse:
1) ata mposhtin Wolfsburgun, dhe Heidenheim barazon ose humb ndaj Mainzit;
2) Wolfsburg fiton me një diferencë më të madhe sesa Heidenheim që mund Mainzin;
Tre ekipe janë gjithashtu në garë për Ligën e Kampionëve
Do të jetë interesante edhe në krye të tabelës - ku Stuttgarti, Hoffenheimi dhe Bayer Leverkusen do të luftojnë për të drejtën për t'u bashkuar me Bayernin, Dortmundin dhe RB Leipzigun në Ligën e Kampionëve:
Stuttgart do të përballet me Eintracht Frankfurt në udhëtim, Hoffenheim do të udhëtojë për në Monchengladbach për t'u përballur me ekipin vendas të Borussias, dhe Bayer Leverkusen do të presë Hamburgun.
Përparësia është te Stuttgarti i vendit të katërt, përkundër se ka pikë të barabarta me Hoffenheimin, pasi Leverkuseni ka dy pikë më pak në vendin e gjashtë.
Shkurt, shikoni Bundesligën të shtunën: do të jetë një xhiro e zjarrtë. /Telegrafi/