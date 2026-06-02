Flirti i transferimeve midis Bayern Munichut dhe Ismael Saibari po hyn në fazën e nxehtë pasi ka kapërcyer pengesën më të rëndësishme të brendshme të klubit.

Negociatat zyrtare të klubit janë duke u zhvilluar tani midis kampionëve të Gjermanisë dhe PSV Eindhoven.

Qëllimi i Bayernit është ambicioz, pasi ata janë të vendosur ta nënshkruajnë marrëveshjen para fillimit të Kupës së Botës në Amerikën e Veriut.

Sipas ekspertit të transferimeve Fabrizio Romano, edhe trajneri Vincent Kompany ka dhënë zyrtarisht dritën jeshile për nënshkrimin e reprezentuesit maroken.

Arritja e një marrëveshjeje me vetë lojtarin e gjithanshëm nuk përbën problem për Mynihun. Sipas Sky, skuadra e lojtarit tashmë ka një ofertë konkrete me shkrim nga Bavarezët, të cilën Saibari mezi pret ta pranojë.

Pika kryesore e mosmarrëveshjes tani qëndron në negociatat për tarifën e transferimit me kampionët holandezë.

Sipas njoftimeve, PSV Eindhoven po kërkon një shumë të majme prej më shumë se 60 milionë eurosh për lojtarin e tyre maroken.

25-vjeçari, i cili mund të luajë si mesfushor sulmues, qendërsulmues dhe anësor, pati një sezon të shkëlqyer 2025/26, duke shënuar 19 gola dhe nëntë asistime në të gjitha garat këtë sezon. /Telegrafi/

