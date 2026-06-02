Bayern Munichu nis bisedimet për yllin e madh të Eredivisie, Kompany jep miratimin e transferimit
Flirti i transferimeve midis Bayern Munichut dhe Ismael Saibari po hyn në fazën e nxehtë pasi ka kapërcyer pengesën më të rëndësishme të brendshme të klubit.
Negociatat zyrtare të klubit janë duke u zhvilluar tani midis kampionëve të Gjermanisë dhe PSV Eindhoven.
Qëllimi i Bayernit është ambicioz, pasi ata janë të vendosur ta nënshkruajnë marrëveshjen para fillimit të Kupës së Botës në Amerikën e Veriut.
Sipas ekspertit të transferimeve Fabrizio Romano, edhe trajneri Vincent Kompany ka dhënë zyrtarisht dritën jeshile për nënshkrimin e reprezentuesit maroken.
🚨🔴⚪️ More on Ismael Saibari and FC Bayern exclusive story.
Official talks between Bayern and PSV Eindhoven are already underway, while the agreement on player side is not an issue.
Vincent Kompany has already approved Saibari’s profile. Deal depends on fee/cost now. pic.twitter.com/CiJzVcMwIf
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026
Arritja e një marrëveshjeje me vetë lojtarin e gjithanshëm nuk përbën problem për Mynihun. Sipas Sky, skuadra e lojtarit tashmë ka një ofertë konkrete me shkrim nga Bavarezët, të cilën Saibari mezi pret ta pranojë.
Pika kryesore e mosmarrëveshjes tani qëndron në negociatat për tarifën e transferimit me kampionët holandezë.
🚨🧨 EXCL DETAILS | FC Bayern submitted a written offer to Ismael Saibari and his agency today.
On Monday, direct talks took place between Vincent Kompany, Max Eberl, Saibari and his representatives.
There is no agreement with PSV Eindhoven yet. Bayern also have clear financial… pic.twitter.com/Do3cotK2O7
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 2, 2026
Sipas njoftimeve, PSV Eindhoven po kërkon një shumë të majme prej më shumë se 60 milionë eurosh për lojtarin e tyre maroken.
25-vjeçari, i cili mund të luajë si mesfushor sulmues, qendërsulmues dhe anësor, pati një sezon të shkëlqyer 2025/26, duke shënuar 19 gola dhe nëntë asistime në të gjitha garat këtë sezon. /Telegrafi/