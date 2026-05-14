Trajneri i Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ka arritur një moment historik në futbollin francez, duke siguruar trofeun e tij të 11-të me klubin.

Pas një fitoreje vendimtare 2-0 ndaj Lens në Stade Bollaert-Delelis të mërkurën, Enrique zyrtarisht barazoi rekordin e mbajtur nga Laurent Blanc për më shumë tituj të fituar nga një trajner në historinë e PSG-së.

Fitorja kundër Lensit jo vetëm që përforcoi vendin e Enriques në librat e rekordeve, por gjithashtu i siguroi PSG-së matematikisht titullin e 14-të në Ligue 1, i cili ishte titulli i tyre i pestë radhazi.

Pavarësisht një performance të gjallë nga Lens, golat e Khvicha Kvaratskhelia dhe Ibrahim Mbaye siguruan që parisienët të fitonin ndeshjen vendimtare.

Ndërsa skuadra feston dominimin e saj në kampionatin vendas, vëmendja është zhvendosur menjëherë te ndeshja më e madhe e sezonit.

Luis Enrique tani po e përgatit ekipin e tij për një përballje me rrezik të lartë kundër Arsenalit në finalen e Ligës së Kampionëve të UEFA-s më 30 maj. /Telegrafi/

Ligue 1FutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app