Luis Enrique barazon rekordin për trajnerin më të trofeshëm në histori të PSG-së
Trajneri i Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ka arritur një moment historik në futbollin francez, duke siguruar trofeun e tij të 11-të me klubin.
Pas një fitoreje vendimtare 2-0 ndaj Lens në Stade Bollaert-Delelis të mërkurën, Enrique zyrtarisht barazoi rekordin e mbajtur nga Laurent Blanc për më shumë tituj të fituar nga një trajner në historinë e PSG-së.
Fitorja kundër Lensit jo vetëm që përforcoi vendin e Enriques në librat e rekordeve, por gjithashtu i siguroi PSG-së matematikisht titullin e 14-të në Ligue 1, i cili ishte titulli i tyre i pestë radhazi.
Luis Enrique - 11 trophies
Laurent Blanc - 11 trophies
Luis Enrique ties Laurent Blanc as the coach to win the most silverware in PSG’s history 🏆
Could he make it 12 later this month... 👀 pic.twitter.com/vK0dx69i6z
— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 14, 2026
Pavarësisht një performance të gjallë nga Lens, golat e Khvicha Kvaratskhelia dhe Ibrahim Mbaye siguruan që parisienët të fitonin ndeshjen vendimtare.
Ndërsa skuadra feston dominimin e saj në kampionatin vendas, vëmendja është zhvendosur menjëherë te ndeshja më e madhe e sezonit.
Luis Enrique tani po e përgatit ekipin e tij për një përballje me rrezik të lartë kundër Arsenalit në finalen e Ligës së Kampionëve të UEFA-s më 30 maj. /Telegrafi/