Filipe Luis merr drejtimin e klubit të njohur evropian
Filipe Luis është gati të bëjë hapin e tij të parë të madh në karrierën e tij si trajner evropian, pasi ka rënë dakord për të marrë drejtimin e Monacos.
Ish-mbrojtësi i Chelseat dhe Atletico Madridit është shfaqur si një zgjedhje surprizë për klubin e Ligue 1 pavarësisht interesit të fortë nga e gjithë Evropa.
Edhe pse emri i tij u lidh me disa klube prestigjioze në të gjithë kontinentin, trajneri brazilian zgjodhi klubin nga Stade Louis II.
Eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano, njoftoi se mbërritja e Luisit ishte "një surprizë që ndodhi prapa skenave". Luis do të nënshkruajë një kontratë dyvjeçare dhe do të pasojë Sebastien Pocognolin, i cili largohet nga stoli pas tetë muajsh.
🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: AS Monaco agree deal to appoint Filipe Luis as new manager, here we go! 💣
Surprise move behind the scenes despite links with other clubs, Filipe Luis already said yes.
Contract until June 2028, move led by director Thiago Scuro. 🇧🇷 pic.twitter.com/m7x6mKqJyR
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026
Luis ishte gjithashtu një dëshirë e Bayer Leverkusenit. Pas një sezoni historik në Bundesligë, klubi gjerman donte të sillte ide të reja me Luisin, por asgjë nuk ndodhi.
Leverkuseni nuk ishte i vetmi klub që u zhgënjye. Braziliani ishte gjithashtu i lidhur me një rikthim te Chelsea, si dhe te Benfica. Megjithatë, projekti që iu prezantua nga drejtori sportiv i Monacos, Thiago Scuro, rezultoi joshës, duke çuar në një marrëveshje të shpejtë që i habiti shumë në botën e futbollit.
Projekt afatgjatë dhe roli kyç i drejtorit sportiv
Kohëzgjatja e kontratës së ofruar Luisit, e cila duhet ta lidhë atë me klubin deri në qershor të vitit 2028, sugjeron që Monaco është e përkushtuar ndaj një vizioni afatgjatë nën udhëheqjen e tij.
Klubi francez do t'i ofrojë 40-vjeçarit stabilitetin që i nevojitet për të zbatuar filozofinë e tij të futbollit në një nga ligat më konkurruese të Evropës.
Drejtori sportiv Thiago Scuro besohet të ketë qenë një figurë kyçe në negociata, duke punuar në heshtje në prapaskenë për të siguruar një marrëveshje përpara se klubet e tjera të interesuara të formalizonin interesin e tyre.
Marrëdhënia midis dy brazilianëve thuhet se ishte vendimtare për të bindur Luisin se Principata ishte vendi i duhur për zhvillimin e tij të mëtejshëm si trajner. /Telegrafi/