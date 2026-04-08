Operacion unik i ukrainasve - shkatërrojnë urën ruse përmes sulmeve me dronë
Forcat e Armatosura të Ukrainës kryen një operacion unik që zgjati rreth dy muaj. Objektivi ishte një urë mbi lumin Konka, të cilën forcat ruse e përdornin për të furnizuar pozicionet në ishuj dhe për të bombarduar Khersonin.
Sipas The Telegraph, fillimisht forcat ukrainase përpoqën të shkatërronin kalimin duke përdorur mjete konvencionale - sulme ajrore dhe HIMARS. Megjithatë, ura u duk shumë rezistente dhe këto sulme dështuan të arrinin rezultatin e dëshiruar.
Pikë kthese erdhi pasi një ushtar rus publikoi një foto të marrë direkt nën strukturën e urës. Imazhi zbuloi elemente të dobëta të mbështetjeve - dhe pikërisht aty u fokusuan sulmet.
Regjimenti 426 i Sistemeve të Pavarura të Marinës iu bashkua më pas operacionit. Ata zhvilluan një shpërthyes të veçantë 50 kg, të dizajnuar për dëmtime të sakta strukturore. Në vend që të përpiqeshin ta shkatërronin urën nga lart, forcat ukrainase filluan ta dobësonin sistematikisht nga poshtë.
Për këtë qëllim përdorën dronët e rëndë britanikë Malloy T-150. Këta dronë mund të mbajnë ngarkesa të konsiderueshme, duke funksionuar në praktikë si “platforma fluturuese”. Ata iu afruan urës dhe ulën me kujdes shpërthyesit direkt mbi pikat e dobëta të identifikuara.
Misione të tilla u përsëritën dhjetëra herë gjatë rreth dy muajve. Gjatë kësaj periudhe, raportohet se u dorëzuan deri në 1.5 ton shpërthyes, duke dobësuar gradualisht dhe në mënyrë kritike strukturën.
Në fund, sapo ura u dëmtua mjaftueshëm dhe humbi integritetin e saj, një sulm i fundit me raketë e rrëzoi plotësisht.
Ndryshe, droni Malloy T-150 ishte projektuar fillimisht si dron transporti, jo si armë. Por Ukraina ka treguar sërish se si teknologjia civile mund të përshtatet për kushtet reale të luftës. /Telegrafi/