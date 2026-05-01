Sulm i ri ukrainas ndaj “Çernobilit rus”
Forcat ukrainase kanë kryer një sulm të ri ndaj zonës së njohur si “Çernobili rus”, duke goditur objektiva të lidhur me infrastrukturën ushtarake dhe energjetike në atë zonë, sipas raportimeve nga mediat ukrainase dhe ruse.
Sipas informacionit të publikuar, sulmi është realizuar me dronë dhe raketa, ndërsa objektivi kryesor ka qenë një strukturë që lidhet me operacione ushtarake dhe logjistike në territorin e kontrolluar ose të përdorur nga forcat ruse.
Pamjet e publikuara tregojnë shpërthime dhe dëmtime në zonë, ndërsa autoritetet lokale raportojnë se mbrojtja ajrore është aktivizuar menjëherë pas sulmit.
Nga pala ukrainase nuk janë dhënë detaje të plota për objektivin specifik, por operacioni shihet si pjesë e serisë së sulmeve në thellësi të territorit kundërshtar.
Autoritetet ruse nuk kanë dhënë ende një koment të detajuar për pasojat e sulmit.
Ndryshe, Rusia ka nisur pushtimin ushtarak të shtetit ukrainas më 24 shkurt të vitit 2022 duke shkaktuar mijëra viktima dhe dëme materiale në vlerë të qindra miliarda eurove. /Telegrafi/