Zbulohet një bombë nga Lufta e Dytë Botërore, qyteti gjerman evakuon banorët
Rreth 30,000 njerëzve u është thënë të evakuohen nga shtëpitë e tyre pasi një bombë e pashpërthyer e Luftës së Dytë Botërore u gjet në qytetin jugperëndimor gjerman të Pforzheimit, njoftoi policia.
Bomba 1.8 tonëshe do të çaktivizohet, ndërsa zjarrfikësit po kontrollojnë aktualisht nëse të gjithë banorët janë larguar nga zona e evakuimit.
Bomba HC-4000 u gjet gjatë punimeve ndërtimore në pjesën lindore të qytetit, e cila ndodhet rreth 40 kilometra në veriperëndim të Shtutgartit.
Sipas zyrtarëve, ajo nuk përbënte një "rrezik të menjëhershëm për publikun".
Qyteti krijoi një zonë përjashtimi me një rreze prej 1.5 kilometrash për të çaktivizuar bombën.
Pjesë të qendrës së qytetit janë prekur nga urdhri i evakuimit, me disa shërbime të transportit publik që janë ndërprerë gjithashtu.
Sipas zyrtarëve, bomba përmban afërsisht 1.35 ton material shpërthyes.
Ndryshe, edhe më shumë se 80 vjet pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, mbetet e zakonshme që bomba të pashpërthyera nga konflikti të zbulohen në Gjermani. /Telegrafi/