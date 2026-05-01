Arrestohen disa protestues në Prishtinë
Asambleja Anti-Kapitaliste me rastin e 1 Majit organizoi një protestë nën sloganin “Vota jote injorohet, vota s’mundet”.
Mirëpo në kuadër të kësaj proteste disa persona u arrestuan nga Policia afër Kuvendit të Kosovës.
Në një prononcim për Telegrafin, zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Prishtinën, Enis Pllana konfirmoi arrestimin e disa personave me arsyetimin se kanë refuzuar urdhërat e zyrtarëve policorë.
“Disa persona kanë refuzuar urdhërat e zyrtarëve policor dhe të njëjtit janë shoqëruar në stacion për identifikim”, ka thënë shkurt Pllana. /Telegrafi/
