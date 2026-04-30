Magyar kushtëzon anëtarësimin e Ukrainës në BE
Sipas burimeve të cituara nga Bloomberg, kryeministri i ardhshëm hungarez, Peter Magyar ka paraqitur kushte të reja për të mbështetur hapjen e negociatave të anëtarësimit të Ukrainës në BE.
Ai ka kërkuar në mënyrë të veçantë zgjerimin e të drejtave të pakicës hungareze që jeton në Ukrainë, duke reflektuar kështu qëndrime të ngjashme me ato të kryeministrit aktual hungarez, Viktor Orban.
Këto kërkesa janë ngritur gjatë një takimi të zhvilluar në Bruksel me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, në kuadër të diskutimeve për procesin e zgjerimit të BE-së dhe situatën politike në rajon, shkruan bloomberg.
Bashkimi Evropian po përpiqet të bindë Hungarinë që të heqë bllokadën e saj ndaj nisjes së negociatave të anëtarësimit me Ukrainën, një hap që konsiderohet i rëndësishëm për perspektivën evropiane të Kievit.
Megjithatë, Budapesti vazhdon të mbajë qëndrimin e tij të mëparshëm, duke kërkuar garanci shtesë për të drejtat e komunitetit hungarez në Ukrainë, përfshirë qasje të plotë në arsimin në gjuhën hungareze dhe mbrojtjen e identitetit kulturor të pakicës.
Ky qëndrim i Hungarisë vazhdon të jetë një nga pengesat kryesore në procesin e zgjerimit të BE-së drejt Ukrainës, në një kohë kur Brukseli kërkon të avancojë më shpejt integrimin e vendeve të Evropës Lindore në bllokun evropian. /Telegrafi/