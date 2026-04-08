Partizanët ukrainas sabotuan një hekurudhë në Rusi
Grupi partizan pro-ukrainas Atesh sabotoi një linjë hekurudhore në rajonin Belgorod të Rusisë, duke ndërprerë transportin e ngarkesave ushtarake drejt Kupiansk, pretendoi grupi nëpërmjet Telegram më 8 prill.
Pjesëtarët e grupit shkatërruan njëkohësisht dy kabina transformatorësh në hekurudhën midis Stary Oskol dhe Urazovo, duke shkaktuar vonesa logjistike për furnizimin me "municione, pajisje dhe furnizime" për forcat ruse në vijën e frontit rreth rajonin e Kharkivit, pretendoi Atesh.
"Si rezultat, këto njësi pësuan humbje të konsiderueshme në personel dhe pajisje - një pasojë e drejtpërdrejtë e ndërprerjes së furnizimit të tyre në një moment kritik", pretendoi më tej grupi partizan, transmeton Telegrafi.
Lëvizja Atesh kryen rregullisht sulme sabotimi në Rusi dhe zonat e pushtuara nga Rusia në Ukrainë, duke ndërprerë operacionet ruse.
Më 17 mars, Atesh pretendoi se operatorët e grupit, duke punuar në koordinim me Forcat e Armatosura të Ukrainës, i vunë flakën tre kullave mobile të pajisura me antena të luftës elektronike, "duke lejuar dronët ukrainas të kalonin dhe të godisnin një fabrikë riparimi avionësh në Staraya Russa".
Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës duket se i mbështeti pretendimet, duke raportuar se u goditën objektet në fabrikën e 123-të të riparimit të aeroplanëve në qytetin Staraya Rusia, duke përfshirë një hangar të përdorur për të shërbyer aeroplanët Il-76 dhe L-410.
Gjatë vitit të kaluar, agjentët e Atesh kanë pretenduar se kanë sabotuar qendra kryesore hekurudhore, një lokomotivë, si dhe një fabrikë ruse të mbrojtjes ajrore, ndër objektiva të tjerë. /Telegrafi/