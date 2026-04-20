Miratohet në mbledhjen e Qeverisë granti i BE-së prej 17.6 milionë euro për Termokosin
Në mbledhje e Qeverisë së Kosovës janë miratuar në parim disa marrëveshje.
Në kuadër të mbledhjes së 11-të, kryeministri Albin Kurti bëri të ditur se kanë përfituar një grant milionësh nga Bashkimi Evropian.
Nga ky grant do të përfitojë komuna e Prishtinës, më saktësisht Termokosi.
Sipas Kurtit, Bashkimi Evropian ka ndarë 17.6 milionë euro për ngrohjen qendrore, projekt ky që do të zgjasë për tri vite.
Ky grant vjen si pjesë e programit IPA 202 të BE-së, dhe Kurti bëri të ditur se ky grant do të monitorohet që të realizohet në përpikëri. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate