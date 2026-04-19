Mijëra parizienë u evakuuan për shkak të shpërthimit të një bombe të Luftës së Dytë Botërore
Mijëra njerëz u evakuuan nga një periferi veriore e Parisit, ndërsa një bombë e Luftës së Dytë Botërore “u rehatua” të dielën.
Banorëve në Colombes që jetojnë brenda një rrezeje prej 450 metrash nga vendi ku u gjet pajisja muajin e kaluar iu tha nga policia të largoheshin nga shtëpitë e tyre për disa orë, ndërsa autoritetet kryen një operacion për asgjësimin e bombave.
Një përpjekje fillestare për të hequr detonatorin e pajisjes dështoi, raportojnë mediat franceze, duke i shtyrë autoritetet të shkatërronin municionin historik në vend me një shpërthim të kontrolluar.
Operacioni u "krye me sukses" dhe urdhri i evakuimit u hoq herët të dielën në mbrëmje, konfirmoi Prefekti i Hauts-de-Seine në një deklaratë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Bomba u zbulua më 10 prill gjatë punimeve ndërtimore në Rue des Champarons. Autoritetet siguruan vendin dhe e mbuluan pajisjen me rërë, ndërsa bëheshin përgatitje për heqjen e saj.
💣Une opération risquée a débuté ce dimanche 19 avril pour neutraliser une bombe de la Seconde guerre mondiale. Près de 15 000 personnes ont été préventivement évacuées à Colombes, Asnières-sur-Seine et Bois-Colombes (Hauts-de-Seine). Sur place ce sont près de 800 agents… pic.twitter.com/RjyqfGViNA
— franceinfo (@franceinfo) April 19, 2026
Përpara operacionit, zyrtari lokal Alexandre Brugère tha se do të ishte "e rrezikshme" dhe kërkonte një "nivel të lartë përgatitjeje".
Gati 800 oficerë policie u vendosën për të zbatuar zonën e evakuimit me gjerësi 900 metra, ndërsa një zonë e dytë, më e gjerë, që shtrihej një kilometër nga vendndodhja e bombës, u lejoi banorëve të qëndronin brenda, por kufizoi aktivitetin në natyrë.
Vendasit morën alarme emergjente që i udhëzonin të largoheshin dhe u thanë se nuk do të lejoheshin të ktheheshin derisa të përfundonte operacioni.
Policia tha se ekspertët e asgjësimit të bombave kryen shpërthimin e kontrolluar në orën 15:20 të dielën. Urdhri i evakuimit u hoq pak pas orës 16:00.
Bombat e pashpërthyera të Luftës së Dytë Botërore ende gjenden rregullisht në të gjithë Evropën, 86 vjet që nga fillimi i luftës.
Ato të zbuluara në qendrat urbane - zakonisht kur hapen themelet për ndërtesa të reja - mund të përbëjnë një rrezik më të madh për shkak të një popullsie aty pranë. /Telegrafi/