Mijëra njerëz u evakuuan nga një periferi veriore e Parisit, ndërsa një bombë e Luftës së Dytë Botërore “u rehatua” të dielën.

Banorëve në Colombes që jetojnë brenda një rrezeje prej 450 metrash nga vendi ku u gjet pajisja muajin e kaluar iu tha nga policia të largoheshin nga shtëpitë e tyre për disa orë, ndërsa autoritetet kryen një operacion për asgjësimin e bombave.

Një përpjekje fillestare për të hequr detonatorin e pajisjes dështoi, raportojnë mediat franceze, duke i shtyrë autoritetet të shkatërronin municionin historik në vend me një shpërthim të kontrolluar.

Operacioni u "krye me sukses" dhe urdhri i evakuimit u hoq herët të dielën në mbrëmje, konfirmoi Prefekti i Hauts-de-Seine në një deklaratë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Bomba u zbulua më 10 prill gjatë punimeve ndërtimore në Rue des Champarons. Autoritetet siguruan vendin dhe e mbuluan pajisjen me rërë, ndërsa bëheshin përgatitje për heqjen e saj.

Përpara operacionit, zyrtari lokal Alexandre Brugère tha se do të ishte "e rrezikshme" dhe kërkonte një "nivel të lartë përgatitjeje".

Gati 800 oficerë policie u vendosën për të zbatuar zonën e evakuimit me gjerësi 900 metra, ndërsa një zonë e dytë, më e gjerë, që shtrihej një kilometër nga vendndodhja e bombës, u lejoi banorëve të qëndronin brenda, por kufizoi aktivitetin në natyrë.

Vendasit morën alarme emergjente që i udhëzonin të largoheshin dhe u thanë se nuk do të lejoheshin të ktheheshin derisa të përfundonte operacioni.

Policia tha se ekspertët e asgjësimit të bombave kryen shpërthimin e kontrolluar në orën 15:20 të dielën. Urdhri i evakuimit u hoq pak pas orës 16:00.

Bombat e pashpërthyera të Luftës së Dytë Botërore ende gjenden rregullisht në të gjithë Evropën, 86 vjet që nga fillimi i luftës.

Ato të zbuluara në qendrat urbane - zakonisht kur hapen themelet për ndërtesa të reja - mund të përbëjnë një rrezik më të madh për shkak të një popullsie aty pranë. /Telegrafi/

