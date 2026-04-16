Tre të vdekur pas një aksidenti në vendin e punës në një fabrikë lëkure në Gjermani
Në Runkel (Hessen) të Gjermanisë, tre punonjës kanë humbur jetën dhe dy të tjerë ndodhen në gjendje kritike pas një aksidenti në një fabrikë lëkure.
Sipas policisë gjermane, ngjarja ka ndodhur gjatë punës brenda objektit industrial, shkruajnë mediat gjermane, përcjell Telegrafi.
Siç raportohet më tej, dyshohet se një punëtor ka rënë në një gropë ku grumbullohen mbetjet nga procesi i përpunimit të lëkurës.
Kolegët e tij kanë zbritur për ta ndihmuar, por edhe ata janë ekspozuar ndaj një substance të panjohur.
Bei einem Unglück in einer Lederfabrik im hessischen Runkel sind drei Menschen ums Leben gekommen. https://t.co/EYC1W80f88 pic.twitter.com/BOJGUuJWJ9
— FOCUS online (@focusonline) April 16, 2026
Dioksidi i karbonit (CO₂) aktualisht po konsiderohet si një shkak i mundshëm.
Tre prej punëtorëve nuk kanë mundur të mbijetojnë, ndërsa dy të tjerë janë transportuar drejt spitaleve.
Autoritetet gjermane kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkakun e saktë të incidentit. /Telegrafi/