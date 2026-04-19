Ukraina i kërkon Turqisë të organizojë takimin Zelensky-Putin, të jenë të përfshirë edhe Trump dhe Erdogan
Ukraina i është drejtuar Turqisë në lidhje me mundësinë e organizimit të një takimi të nivelit të lartë midis Volodymyr Zelenskyt dhe Vladimir Putin, potencialisht me pjesëmarrjen e Recep Tayyip Erdogan dhe Donald Trump.
Kështu ka bërë të ditur ministri i Jashtëm ukrainas Andrii Sybiha, në një intervistë me Ukrinform, pas pjesëmarrjes së tij në Forumin e 5-të të Diplomacisë në Antalia.
"Ne i kemi kërkuar Turqisë të shqyrtojë mundësinë e organizimit të një takimi në nivelin e presidentit Zelensky dhe Putin, me pjesëmarrjen e mundshme të presidentëve Erdogan dhe Trump. Ne jemi gati për një takim të tillë. Problemi i vetëm është se Putin aktualisht fshihet. Presidenti ukrainas është gati për një takim të tillë. Ne duam t'i japim fund kësaj lufte", ka thënë Sybiha, përcjell Telegrafi.
Sipas ministrit, Ukraina ka propozime konkrete për një zgjidhje paqësore dhe po mbështetet në mbështetjen e Turqisë.
"Ne shpresojmë për rolin e Turqisë, i cili mund të ndihmojë në përshpejtimin e procesit të paqes", citohet të ketë thënë ai.
Sybiha gjithashtu theksoi arritjet e diplomacisë turke dhe aftësinë e saj për të dhënë rezultate.
"Kam punuar këtu si ambasador. E di se si funksionon diplomacia turke, si formalisht ashtu edhe prapa skenave. Është shumë efektive. Ky potencial duhet të merret në konsideratë dhe të shfrytëzohet, pasi Turqia është gjithashtu e interesuar të ndalojë agresionin rus", shtoi ai.
Siç raportohet, presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan tha në hapjen e Forumit të Diplomacisë në Antalia se Turqia është e gatshme të mbështesë përpjekjet për të vazhduar negociatat e drejtpërdrejta midis Ukrainës dhe Rusisë, përfshirë në nivelin e udhëheqësve kombëtarë. /Telegrafi/