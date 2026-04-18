SHBA ndalon 21 anije në Ngushticën e Hormuzit, rriten tensionet
Forcat amerikane kanë ndaluar 21 anije që të largohen nga Ngushtica e Hormuzit që nga fillimi i bllokadës së SHBA-së katër ditë më parë, ka bërë të ditur Komanda Qendrore e SHBA-së.
Të gjitha anijet iu bindën urdhrave të SHBA-së për t’u kthyer prapa drejt Iranit.
Presidenti amerikan, Donald Trump ka deklaruar se bllokada amerikane “do të mbetet plotësisht në fuqi” derisa vendi të arrijë një marrëveshje me Iranin.
Irani, i cili të premten dukej se pretendonte se kishte vendosur edhe bllokadën e vet në këtë rrugë ujore, ka kërcënuar se do ta rivendosë atë nëse bllokada amerikane nuk hiqet.
Ndryshe, SHBA-ja dhe Irani kanë deklaruar se bisedimet e paqes do të vazhdojnë gjersa ekziston armëpushimi dy-javor. /Telegrafi/