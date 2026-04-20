Zelensky njofton marrëveshje të reja sigurie me partnerët
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka njoftuar se Ukraina po përgatit marrëveshje të reja bashkëpunimi për sigurinë me partnerët ndërkombëtarë.
Në fjalimin e tij video, Zelensky tha se mbrojtja ajrore për Ukrainën, mbështetja për forcat e armatosura dhe forcimi i aftësive mbrojtëse mbeten një përparësi e vazhdueshme, raporton Ukrinform, përcjell Telegrafi.
"Ne po përgatisim njoftime të rëndësishme në lidhje me bashkëpunimin tonë të sigurisë me partnerët javën e ardhshme. Nuk harrojmë se mbrojtja ajrore për Ukrainën, mbështetja për ushtrinë tonë dhe sigurimi i mbrojtjes sonë mbeten përparësi të vazhdueshme. Më shumë marrëveshje sigurie janë në të ardhmen - Rustem Umerov po punon me vendet përkatëse", tha ai të dielën.
Presidenti vuri në dukje se Ukraina tashmë ka një marrëveshje për bashkëpunimin e sigurisë me Indinë dhe po finalizon dokumentacionin.
"Ne po e finalizojmë atë në mënyrë që dokumentet të jenë në vend. Rustem sapo ka informuar mbi detajet", shtoi Zelensky.
Ai tha gjithashtu se Ukraina po përgatit punë të re me partnerët evropianë për të zhbllokuar një paketë mbështetjeje të miratuar më parë që ende nuk ka filluar të dorëzohet.
"Është e rëndësishme ta zhbllokojmë atë", tha Zelensky.
Siç është raportuar më parë, elementët kryesorë të një pakete mbështetjeje krediti të BE-së prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën janë përgatitur tashmë dhe kësti i parë mund të disbursohet në tremujorin e dytë të vitit 2026. /Telegrafi/