“Jemi lodhë, Parlament – Qeveri të kujt jeni?”, nis protesta e punëtorëve të sektorit privat
Me pankarta në duar, në sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë ka nisur protesta për shënimin e Ditës Ndërkombëtare të Punëtorëve, e organizuar nga Federata Sindikale e Punëtorëve të Sektorit Privat.
Në pankartat e protestuesve janë të vendosura mbishkrimet, “Mos na shkelni, mjaft pritëm”, “Për pesë vite në punë vdiqën 97 punëtorë”, “Jemi lodh, parlament-qeveri të kujt jeni?”, e të tjera.
Ndërkaq, protesta do të vazhdojë deri në hapësirën ndërmjet objektit të ish-Gërmisë dhe ndërtesës së Qeverisë. /Telegrafi/
