“One Battle After Another” dominon Oscars 2026 me gjashtë çmime
Filmi One Battle After Another ishte triumfuesi i madh i ceremonisë së Oscars 2026, duke fituar gjithsej gjashtë çmime në eventin e mbajtur më 15 mars në Teatrin Dolby në Los Angeles.
Një nga momentet më të rëndësishme të mbrëmjes ishte fitorja e regjisorit Paul Thomas Anderson, i cili mori për herë të parë në karrierë çmimin Oscar për Regjisorin më të Mirë, pas 28 vitesh dhe 14 nominimesh. Anderson fitoi gjithashtu edhe çmimin për Skenarin më të Mirë të Adaptuar për të njëjtin film, duke shënuar një sukses të rëndësishëm në karrierën e tij.
Filmi konsiderohet një nga veprat më politike të Andersonit deri më tani, pasi trajton tema si autoritarizmi dhe rezistenca qytetare. Kjo qasje tematike duket se pati jehonë edhe te votuesit e Akademisë. Më parë, regjisori kishte marrë disa nominime për filma të njohur si The Master, Inherent Vice dhe Licorice Pizza, por nuk kishte arritur të fitonte një çmim Oscar.
Përveç Andersonit, edhe pjesa tjetër e ekipit të filmit u vlerësua me çmime. Sean Penn fitoi çmimin për Aktorin më të Mirë në Rol Dytësor, ndërsa Andy Jurgensen u shpërblye për Montazhin më të Mirë të Filmit. Gjithashtu, One Battle After Another fitoi edhe çmimin për Kastin më të Mirë.
Filmi kishte hyrë në garën e Oscars me gjithsej 13 nominime, duke dëshmuar mbështetje të gjerë nga votuesit e Akademisë dhe duke u bërë një nga produksionet më të vlerësuara të këtij viti.
Çmimet që fitoi filmi One Battle After Another:
- Filmi më i Mirë – One Battle After Another
- Regjisori më i Mirë – Paul Thomas Anderson
- Skenari më i Mirë i Adaptuar – Paul Thomas Anderson
- Aktori më i Mirë në Rol Dytësor – Sean Penn
- Montazhi më i Mirë i Filmit – Andy Jurgensen
- Kasti më i Mirë – One Battle After Another