Olivia Rodrigo befason fansat me një paraqitje surprizë në performancën e Addison Rae në Coachella
Publiku në Coachella pati një surprizë të veçantë gjatë performancës së fundjavës së dytë të Addison Rae të shtunën, kur Olivia Rodrigo u shfaq papritur si e ftuar speciale.
Fansat morën një befasi kur artistet interpretuan së bashku dy këngë, përfshirë këngën e re të Rodrigo-s, Drop Dead, të cilën ajo e kishte publikuar vetëm një ditë më parë.
Rae, 25 vjeç, gjithashtu u ndihmua nga Rodrigo, për ta performuar këngën e saj Headphones On, të cilën e kënduan së bashku.
Paraqitja e Rodrigo-s shënoi pjesëmarrjen e dytë të një të ftuari të famshëm në këtë performancë, pasi më herët gjatë setit të artistes Rae ishte shfaqur edhe Maddie Ziegler për të treguar aftësitë e saj në kërcim.
Rae ishte veshur për performancën e saj me sytjena vinili rozë të ndezur dhe mbathje të njëjta, duke theksuar barkun e saj të tonifikuar.
Ajo e kombinoi këtë pamje me çorape të tejdukshme të kuqe të errët dhe këpucë të kuqe me shkëlqim.
Rodrigo u frymëzua nga stili i Rae duke veshur sytjena prej lëkure rozë me një fjongo me detaje metalike të lidhur përpara dhe një mbajtëse rozë për pajisjen e saj të monitorimit në vesh në pjesën e pasme.