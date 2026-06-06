Olise i hapur që t’i bashkohet Real Madridit në verë
Michael Olise është në dijeni të interesimit të Real Madridit dhe do të ishte i hapur për t’iu bashkuar gjigantëve spanjollë, sipas gazetarit Ramon Alvarez.
Sulmuesi francez thuhet se është i intriguar nga mundësia e një transferimi në “Santiago Bernabéu”, pasi ka tërhequr vëmendjen e presidentit të klubit, Florentino Perez, i cili raportohet se po shqyrton një ofertë të madhe për një “Galactico” të ri.
Disa kontakte tashmë kanë ndodhur mes Real Madridit dhe kampit të lojtarit, megjithëse mbetet e paqartë nëse bisedimet janë zhvilluar drejtpërdrejt apo përmes ndërmjetësve.
Pavarësisht hapjes ndaj këtij transferimi, Olise nuk është i gatshëm të ushtrojë presion për t’u larguar, nga respekti për Bayern Munich.
Megjithatë, kampionët e Bundesligës nuk kanë asnjë qëllim të ndahen me sulmuesin dhe, sipas raportimeve, e konsiderojnë atë të paprekshëm, pavarësisht madhësisë së çdo oferte të mundshme.
24-vjeçari pati një sezon të jashtëzakonshëm nën drejtimin e Vincent Kompany, duke realizuar 22 gola dhe 26 asistime në 55 paraqitje në të gjitha garat për Bayern Munich sezonin e kaluar./Telegrafi/