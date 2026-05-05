"Nuk e di se ku do të shkoj tani", Bebe Rexha publikon videon kur qante me dënesë ditën që ish-shtëpia e saj diskografike hoqi dorë nga ajo - por një vit më vonë ka një hit në krye të Billboard
Këngëtarja shqiptaro-amerikane Bebe Rexha ka bërë një postim të fortë emocional në Facebook dhe Instagram, duke rikthyer në vëmendje një nga momentet më të vështira të karrierës së saj dhe duke e krahasuar atë me suksesin që po shijon sot si artiste e pavarur.
Në postimin e fundit, Bebe ka ndarë një video të regjistruar më 25 janar 2025, ditën kur – sipas saj – ish-shtëpia diskografike Warner Music i kishte shkëputur kontratën pas 12 vitesh bashkëpunimi.
Në pamjet e asaj dite, këngëtarja shfaqet e thyer emocionalisht, duke qarë dhe duke thënë, ndër të tjera: “Nuk e di ku do të shkoj tani. Ndoshta kjo video s’do ta shohë kurrë dritën, por unë po e xhiroj”.
Megjithatë, postimi nuk mbeti vetëm te ai moment i vështirë. Në pjesën e dytë, Rexha publikoi një fotografi nga top-lista aktuale e Billboard, ku kënga e saj më e re “New Religion” (bashkëpunim me Faithless) është renditur në vendin e parë në Billboard Dance/Airplay dhe US Dance Radio – një sukses që, sipas saj, ka ardhur në një periudhë kur po punon me kushtet e veta.
Foto: Bebe Rexha/Instagram
Në të njëjtin postim, Bebe ka përfshirë edhe një imazh ku shihet duke ngritur dy gishtat e mesit, një thumb i drejtpërdrejtë ndaj atyre që – sipas interpretimit të ndjekësve – nuk besuan tek ajo gjatë rrugëtimit të saj.
Foto: Bebe Rexha/Instagram
“‘New Religion’ është #1 në Billboard Dance/Airplay dhe në US Dance Radio! Së pari dua t’u them fansave: kjo nuk është vetëm fitorja ime – është fitorja jonë. Kjo do të thotë më shumë për mua se çdo çmim tjetër që kam marrë ndonjëherë, sepse po e bëj këtë sipas kushteve të mia. Të bëhesha e pavarur ishte shumë e frikshme; sinqerisht mendova se gjithçka kishte mbaruar për mua. E di që mund të tingëllojë dramatike, por 7 vitet e fundit ishin betejë dhe unë po vuaja në heshtje. Por tani jam e lirë dhe jam e rrethuar me njerëz që më festojnë dhe më ngrejnë lart. Faleminderit Empire që je shtylla ime. Kjo ndihet si një rilindje – dhe gjëja më e fortë është se sapo kemi nisur”, ka shkruar Rexha në mbishkrimin e postimit.
Postimi i saj ka marrë reagime të shumta nga ndjekësit, të cilët e kanë përgëzuar për sinqeritetin dhe për faktin se, pavarësisht një periudhe të vështirë profesionale, ajo ka arritur të rikthehet fuqishëm në skenë – këtë herë, sipas saj, me më shumë kontroll mbi vendimet dhe rrugën muzikore. /Telegrafi/
