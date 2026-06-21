Njihuni me të vetmen grua në Kupën e Botës në krye të ekipit mjekësor midis 48 ekipeve kombëtare
Kombëtarja e Kuraçaos vazhdon të tërheqë vëmendjen e publikut botëror në Kupën e Botës.
Pas pikës historike kundër Ekuadorit dhe portierit të mrekullueshëm Eloy Room, kjo përzgjedhje e vogël karaibiane fsheh një tjetër histori interesante që po bën bujë në median botërore.
Po flasim për Suzanne Huurman, drejtuese e ekipit mjekësor të ekipit kombëtar të Kuraçao, e cila theu barriera të mëdha futbollistike me praninë e saj në Kupën e Botës të këtij viti.
👩⚕️🩺 Meet Dr Suzanne Huurman.
There are 48 teams at the World Cup and she's the only female Head Team Doctor at the tournament. The rest are men.
In fact, Huurman is only the third-ever female team doctor in the World Cup's 96-year history.
She's the Head of Medical Staff for… pic.twitter.com/yQxAJG03HV
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 20, 2026
Në fakt, në kampionatin në të cilin marrin pjesë një rekord prej 48 ekipesh kombëtare, Huurman është e vetmja grua në pozicionin e mjekut kryesor të ekipit.
Në 47 përzgjedhjet e mbetura kombëtare, këto funksione kryhen ekskluzivisht nga burra.
Të dhënat e publikuara nga BBC Sport theksojnë më tej suksesin e saj: në të gjithë historinë pothuajse njëshekullore të Kampionatit Botëror (96 vjet), Suzanne është vetëm gruaja e tretë që punon ndonjëherë si mjeke zyrtare e ekipit në këtë turne.
Ajo që e bën këtë histori edhe më tërheqëse është fakti se Huurman është e shqetësuar për shëndetin e futbollistëve të Kuraçaos, një ekip që është zyrtarisht vendi më i vogël për sa i përket sipërfaqes dhe popullsisë që ka luajtur ndonjëherë në një Kupë Bote.
Ndërsa futbollistët e tyre luftojnë si luanë në fushë dhe mbledhin simpatinë e tifozëve neutralë në të gjithë botën, Curaçao po vendos qartë standarde të reja dhe po shkruan historitë më të bukura të Kupës së Botës edhe jashtë fushës së gjelbër. /Telegrafi/