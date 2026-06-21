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Kombëtarja e Kuraçaos vazhdon të tërheqë vëmendjen e publikut botëror në Kupën e Botës.

Pas pikës historike kundër Ekuadorit dhe portierit të mrekullueshëm Eloy Room, kjo përzgjedhje e vogël karaibiane fsheh një tjetër histori interesante që po bën bujë në median botërore.

Po flasim për Suzanne Huurman, drejtuese e ekipit mjekësor të ekipit kombëtar të Kuraçao, e cila theu barriera të mëdha futbollistike me praninë e saj në Kupën e Botës të këtij viti.

Në fakt, në kampionatin në të cilin marrin pjesë një rekord prej 48 ekipesh kombëtare, Huurman është e vetmja grua në pozicionin e mjekut kryesor të ekipit.

Në 47 përzgjedhjet e mbetura kombëtare, këto funksione kryhen ekskluzivisht nga burra.

Të dhënat e publikuara nga BBC Sport theksojnë më tej suksesin e saj: në të gjithë historinë pothuajse njëshekullore të Kampionatit Botëror (96 vjet), Suzanne është vetëm gruaja e tretë që punon ndonjëherë si mjeke zyrtare e ekipit në këtë turne.

Ajo që e bën këtë histori edhe më tërheqëse është fakti se Huurman është e shqetësuar për shëndetin e futbollistëve të Kuraçaos, një ekip që është zyrtarisht vendi më i vogël për sa i përket sipërfaqes dhe popullsisë që ka luajtur ndonjëherë në një Kupë Bote.

Ndërsa futbollistët e tyre luftojnë si luanë në fushë dhe mbledhin simpatinë e tifozëve neutralë në të gjithë botën, Curaçao po vendos qartë standarde të reja dhe po shkruan historitë më të bukura të Kupës së Botës edhe jashtë fushës së gjelbër. /Telegrafi/

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