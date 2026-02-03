Një tjetër transferim galaktik, Real Madridi synon yllin e Arsenalit në verë
Real Madridi ka vendosur të shkojë drejt transferimit të Myles Lewis-Skelly, talentit 19-vjeçar që po shkëlqen te Arsenali. Një perlë e re që ka hyrë në radarët e Florentino Perez dhe drejtuesve të klubit madrilen.
Klubi mbretëror synon të përfitojë nga pasiguria që po kalon talenti i ri nën drejtimin e Mikel Artetës në Londrën e Veriut.
Pavarësisht se ka një kontratë afatgjatë, minutazhi i reduktuar e bën profilin e britanikut të përshtatet në mënyrë perfekte me politikën e Florentino Perez për transferimin e yjeve të rinj me potencial galaktik.
Real Madridi po përgatitet për një ndryshim rrënjësor në krahun e majtë, për shkak të largimit të pritshëm të Ferland Mendy në fund të sezonit.
Kësaj mungese pritet t’i shtohet edhe ajo e Fran Garcia, i cili po kërkon një destinacion ku të ketë vazhdimësi, diçka që nuk e ka pasur këtë sezon.
Këto largime do ta linin Alvaro Carreras si të vetmin specialist në atë pozicion, duke e detyruar Real Madridin të kërkojë një lojtar të nivelit të lartë për të siguruar konkurrencë.
Shkathtësia e Myles Lewis-Skelly, i aftë të luajë si mbrojtës krahu ashtu edhe si mesfushor, e bën atë përforcimin ideal për të balancuar rotacionin e skuadrës.
Vlera e kartonit të lojtarit vlerësohet rreth 60 milionë euro, shifër që drejtuesit madrilenë e konsiderojnë të drejtë, duke marrë parasysh cilësinë e jashtëzakonshme teknike të talentit të ri anglez.
Aftësia e tij për kombinime në hapësira të ngushta dhe forca fizike në krah janë theksuar në raportet më të fundit teknike të klubit.
Aktualisht, talenti i akademisë së Arsenalit ka humbur rëndësinë në ‘Emirates Stadium’ pas shpërthimit të emrave si Riccardo Calafiori dhe Piero Hincapie.
Edhe pse ka zhvilluar 25 ndeshje këtë sezon, mungesa e rolit titullar ka nxitur dëshirën e lojtarit për të kërkuar një ambient të ri./Telegrafi/