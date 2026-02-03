Real Madridi ka vendosur të shkojë drejt transferimit të Myles Lewis-Skelly, talentit 19-vjeçar që po shkëlqen te Arsenali. Një perlë e re që ka hyrë në radarët e Florentino Perez dhe drejtuesve të klubit madrilen.

Klubi mbretëror synon të përfitojë nga pasiguria që po kalon talenti i ri nën drejtimin e Mikel Artetës në Londrën e Veriut.

Pavarësisht se ka një kontratë afatgjatë, minutazhi i reduktuar e bën profilin e britanikut të përshtatet në mënyrë perfekte me politikën e Florentino Perez për transferimin e yjeve të rinj me potencial galaktik.

Real Madridi po përgatitet për një ndryshim rrënjësor në krahun e majtë, për shkak të largimit të pritshëm të Ferland Mendy në fund të sezonit.

Kësaj mungese pritet t’i shtohet edhe ajo e Fran Garcia, i cili po kërkon një destinacion ku të ketë vazhdimësi, diçka që nuk e ka pasur këtë sezon.

Pse Real Madridi nuk ka bërë asnjë transferim gjatë afatit kalimtar të dimrit?

Këto largime do ta linin Alvaro Carreras si të vetmin specialist në atë pozicion, duke e detyruar Real Madridin të kërkojë një lojtar të nivelit të lartë për të siguruar konkurrencë.

Shkathtësia e Myles Lewis-Skelly, i aftë të luajë si mbrojtës krahu ashtu edhe si mesfushor, e bën atë përforcimin ideal për të balancuar rotacionin e skuadrës.

Vlera e kartonit të lojtarit vlerësohet rreth 60 milionë euro, shifër që drejtuesit madrilenë e konsiderojnë të drejtë, duke marrë parasysh cilësinë e jashtëzakonshme teknike të talentit të ri anglez.

Aftësia e tij për kombinime në hapësira të ngushta dhe forca fizike në krah janë theksuar në raportet më të fundit teknike të klubit.

Aktualisht, talenti i akademisë së Arsenalit ka humbur rëndësinë në ‘Emirates Stadium’ pas shpërthimit të emrave si Riccardo Calafiori dhe Piero Hincapie.

Edhe pse ka zhvilluar 25 ndeshje këtë sezon, mungesa e rolit titullar ka nxitur dëshirën e lojtarit për të kërkuar një ambient të ri./Telegrafi/

