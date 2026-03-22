Një sukses i jashtëzakonshëm që nga "Oppenheimer" - filmi "Project Hail Mary" debuton me mbi 74 milionë euro
Filmi “Project Hail Mary” me aktorin Ryan Gosling në rol kryesor arriti një sukses të jashtëzakonshëm gjatë fundjavës së parë të shfaqjes në Amerikën e Veriut, duke fituar rreth 74 milionë euro.
Ky rezultat është më i madhi për një film që nga “Oppenheimer” dhe vendosi rekord për studio Amazon MGM, duke tejkaluar filmin “Creed III” që kishte fituar 54 milionë euro në 2023.
“Project Hail Mary” ka realizuar edhe hapjen e dytë më të madhe për një film, duke u renditur vetëm pas “Oppenheimer”-it, dhe tani është një nga tre filmat të fundit 10 vjetëve që kanë debutuar me mbi 65 milionë euro.
Filmi ka tejkaluar debutimet e filmave të tjerë të njohur të zhanrit si “The Martian” (49,96 milionë euro), “Gravity” (51,15 milionë euro) dhe “Interstellar” (43,7 milionë euro).
Regjia është bërë nga Phil Lord dhe Christopher Miller, dhe filmi ka pasur një buxhet rreth 184 milionë euro.
Audienca e ka pritur shumë mirë, me 83 për qind që do ta rekomandonin filmin dhe 55 për qind të shikuesve nën 35 vjeç.
Filmi ka qenë veçanërisht i kërkuar në formatet premium, ku IMAX dhe platformat e mëdha kontribuuan në pjesën më të madhe të fitimeve.
Ky film ka treguar se audienca është e gatshme për filma me buxhet të lartë dhe shfaqje të mëdha. /Telegrafi/