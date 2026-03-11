Një monument provokues është shfaqur në Washington - Trump dhe Epstein në skenën ikonike të “Titanic”
Këtë javë, në National Mall në Washington, u shfaq një instalacion i ri nga kolektivi anonim 'Secret Handshake' me figura të Donald Trump dhe Jeffrey Epstein në një skenë nga filmi "Titanic", së bashku me panele rreth lidhjeve të tyre shoqërore.
Një instalacion nga kolektivi anonim i artit "Secret Handshake" u shfaq këtë javë në National Mall në Washington, DC, duke sjellë një përfaqësim skulptural të Presidentit të ShBA-së Donald Trump dhe financuesit të ndjerë Jeffrey Epstein.
Vepra titullohet "King Of the World" dhe tregon dy figura në një pozicion që të kujton skenën ikonike nga filmi "Titanic", në të cilin personazhet Jack dhe Rose qëndrojnë në harkun e anijes me krahë të shtrirë.
Në këtë mënyrë, autorët kombinojnë një referencë të dallueshme filmike me motive të ndjeshme politikisht dhe shoqërisht.
Pranë skulpturës janë vendosur pllaka që i referohen akuzave për lidhje shoqërore midis Trump dhe Epstein.
Si pjesë e instalacionit, ka edhe një sërë banderolash të mëdha që tregojnë një foto të përbashkët të dy burrave, duke theksuar më tej fokusin në marrëdhënien e tyre dhe perceptimin publik të këtyre marrëdhënieve. /Telegrafi/
