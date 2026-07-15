Një finale e Kupës së Botës si kjo nuk ka ndodhur kurrë në histori
Argjentina është në finalen e Kupës së Botës. Në një gjysmëfinale dramatike në Atlanta, ajo mposhti Anglinë 2-1 pas një përmbysjeje të shkëlqyer në minutat e fundit.
Anglia kaloi në epërsi me golin e Anthony Gordonit në minutën e 55-të, por Argjentina siguroi biletën për finalen e Kupës së Botës me golat e Enzo Fernándezit në minutën e 86-të dhe Lautaro Martínezit në minutën e dytë të kohës shtesë.
Legjendari Lionel Messi regjistroi dy asistime, duke e ndihmuar sërish ekipin e tij drejt finales.
Argjentina do të përpiqet të fitojë titullin e dytë radhazi të Kupës së Botës dhe të katërtin në histori në finalen kundër Spanjës.
Spanja arriti në finalen e saj të dytë të Kupës së Botës pas fitores 2:0 ndaj Francës. Ndeshja është planifikuar të zhvillohet të dielën, më 19 korrik, në orën 21:00 sipas kohës kroate.
Finalja e së dielës do të jetë e veçantë. Për herë të parë në histori, fituesi aktual i Kampionatit Evropian (Spanja) dhe fituesi aktual i Kupës së Amerikës (Argjentina) do të përballen në finalen e Kupës së Botës.
For the FIRST time in the entire history of the World Cup, the reigning champions of Europe and South America will meet in the final.
The second all-Spanish-speaking final in World Cup history, after 1930 (Uruguay-Argentina).
THANK YOU TO THE GOD OF FOOTBALL FOR GIVING ME THIS…
— MisterChip (English) (@MisterChiping) July 15, 2026
Këto dy ekipe janë takuar vetëm një herë më parë në Kupën e Botës, në fazën e dytë të grupeve në vitin 1966. Atëherë, Argjentina fitoi 2-1. /Telegrafi/