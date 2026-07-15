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Argjentina është në finalen e Kupës së Botës. Në një gjysmëfinale dramatike në Atlanta, ajo mposhti Anglinë 2-1 pas një përmbysjeje të shkëlqyer në minutat e fundit.

Anglia kaloi në epërsi me golin e Anthony Gordonit në minutën e 55-të, por Argjentina siguroi biletën për finalen e Kupës së Botës me golat e Enzo Fernándezit në minutën e 86-të dhe Lautaro Martínezit në minutën e dytë të kohës shtesë.

Legjendari Lionel Messi regjistroi dy asistime, duke e ndihmuar sërish ekipin e tij drejt finales.

telegrafi.com

Argjentina do të përpiqet të fitojë titullin e dytë radhazi të Kupës së Botës dhe të katërtin në histori në finalen kundër Spanjës.

Spanja arriti në finalen e saj të dytë të Kupës së Botës pas fitores 2:0 ndaj Francës. Ndeshja është planifikuar të zhvillohet të dielën, më 19 korrik, në orën 21:00 sipas kohës kroate.

Finalja e së dielës do të jetë e veçantë. Për herë të parë në histori, fituesi aktual i Kampionatit Evropian (Spanja) dhe fituesi aktual i Kupës së Amerikës (Argjentina) do të përballen në finalen e Kupës së Botës.


Këto dy ekipe janë takuar vetëm një herë më parë në Kupën e Botës, në fazën e dytë të grupeve në vitin 1966. Atëherë, Argjentina fitoi 2-1. /Telegrafi/

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