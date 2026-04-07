Një film për Michael Jackson del së shpejti, kushëriri i këngëtarit të famshëm e mori rolin pas një kërkimi global
Filmi "Michael" do të shfaqet premierë në kinema më 24 prill, dhe roli i këngëtarit të famshëm iu dha kushëririt të tij Jaafar Jackson pasi u mbajtën audicione në të gjithë botën.
Michael Jackson është përsëri në qendër të vëmendjes, këtë herë në ekranin e filmave. Filmi biografik i Lionsgate, i titulluar "Michael", paraqet jetën jashtë skenës së Mbretit të Popit, si dhe disa nga performancat e tij më të famshme nga fillimet e karrierës së tij solo.
"Nuk kam ëndërruar kurrë të bëhem aktor dhe as nuk kam menduar ta luaj një të tillë, por e dija që ishte një thirrje. Duke luajtur rolin e Michaelit, më duhej ta meritoja rolin dhe t'u provoja regjisorëve se isha i aftë të bëhesha Michael. Në të vërtetë, bëhej fjalë për të filluar nga rrënjët dhe për të gjetur autenticitetin", tha Jaafar.
Regjisori Antoine Fuqua theksoi se zgjedhja ishte e veçantë.
"Është jashtëzakonisht emocionuese të shohësh Jaafarin duke e sjellë Michaelin në jetë. Kishte një lidhje kaq shpirtërore kur takova për herë të parë Jaafarin, i cili ka një aftësi të lindur për të imituar Michaelin dhe një kimi kaq të shkëlqyer me kamerën", zbuloi Fuqua.
Filmi ndjek ngritjen e famës së Jackson, duke përfshirë periudhën kur ai performonte me vëllezërit e tij në grupin Jackson 5. Roli i Michael të vogël luhet nga Juliano Krue Valdi, ndërsa Colman Domingo luan Joe Jackson, babain e familjes. Katherine Jackson portretizon Nia Long, e cila e përshkroi personazhin e saj si një shtyllë të fortë dhe të rëndësishme të familjes.
"Si nënë, ajo ishte altruiste dhe duroi forca përtej kontrollit të saj, megjithatë ajo arriti të ndihmojë në ndërtimin e një trashëgimie të jashtëzakonshme. Jam e nderuar që e sjell zërin e saj në ekran dhe e ndaj historinë e Michael Jackson me audiencat në mbarë botën", tha Long.
Sipas sinopsisit zyrtar, filmi ofron një portretizim emocionues dhe të sinqertë të njeriut brilant, por të ndërlikuar që u bë Mbreti i Popit, duke treguar triumfet dhe tragjeditë e tij, vështirësitë personale, por edhe talentin e tij të pamohueshëm.
Skenari u shkrua nga John Logan dhe u prodhua nga Graham King, i njohur për punën e tij në filmin fitues të çmimeve "Bohemian Rhapsody".
Traileri zyrtar u publikua në shkurt të vitit 2026 dhe përmban pamjet e para të Jaafarit si Michael, duke përfshirë riprodhime të performancave të tij ikonike.
Filmi mori mbështetje nga familja e Jacksonit, përfshirë nënën e tij Katherine, e cila deklaroi se Jaafar po luante rolin e të birit. Xhirimi filloi në fillim të vitit 2024 dhe xhirimet përfunduan në maj të të njëjtit vit. /Telegrafii/