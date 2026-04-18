Nis finalja e Big Brother VIP Albania 5, katër finalistët në garë për çmimin e madh
Nis finalja e madhe e Big Brother VIP Albania 5, duke shënuar kulmin e një rrugëtimi të gjatë dhe plot ngjarje brenda shtëpisë më të famshme në vend.
Pas javësh të mbushura me sfida, debate dhe emocione të forta, katër finalistët Selin, Miri, Mateo dhe Rogerti kanë arritur deri në këtë pikë vendimtare, ku vetëm njëri prej tyre do të shpallet fitues.
Mbrëmja u hap në mënyrë spektakolare me performanca të veçanta nga ish-banorët e këtij edicioni, duke sjellë një atmosferë festive dhe të mbushur me nostalgji për momentet më të forta të sezonit.
BBVA/YouTube
Mbrëmja finale pritet të sjellë momente spektakolare, surpriza të shumta dhe emocione, teksa publiku dhe fansat ndjekin me interes çdo zhvillim të fundit të këtij edicioni.
Me një rrugëtim që ka reflektuar histori personale, lojë strategjike dhe lidhje të forta mes banorëve, kjo finale premton të jetë një nga më të veçantat.
Tashmë gjithçka është në duart e publikut dhe mbetet për t’u parë se cili prej finalistëve do të arrijë të fitojë çmimin e madh dhe të kurorëzohet si fituesi i Big Brother VIP Albania 5. /Telegrafi/
