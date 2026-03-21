Nicole Scherzinger belbëzoi dhe mbeti pa fjalë kur u pyet për grindjen e saj me ish-anëtarët e Pussycat Dolls
Nicole Scherzinger mbeti pa fjalë pasi u pyet në një intervistë në lidhje me ribashkimin e grupit Pussycat Dolls dhe sharjen e ish-anëtarëve për shkak se ajo nuk i ftoi ata në ribashkimin dhe turneun e ardhshëm.
Ajo u shoqërua në shfaqje nga Ashley Roberts dhe Kimberly Wyatt për të njoftuar turneun e Pussycat Dolls dhe këngën e re "Club Song". Megjithatë, ish-anëtarët e grupit origjinal prej gjashtë anëtarësh e kritikuan ashpër ribashkimin në mediat sociale, duke thënë se ishin të befasuar nga vendimi dhe nuk u ftuan të bashkoheshin.
Në emisionin “Today”, ata u pyetën për kopertinat dhe konfliktin me ish-anëtarët që nuk ishin të ftuar.
"Epo, dua të them... Dëgjo", filloi Nicole, duke u përpjekur qartë të gjente fjalë përpara se të shtonte,"Ne jemi thjesht, si, si gratë sot...".
Kimberly ndërhyri shpejt për të ndihmuar në përgjigjen e pyetjes, ndërsa Nicole dukej ende e hutuar pranë saj.
"Dua të them, ishte një formacion që ndryshonte vazhdimisht, dhe ja si duket tani në vitin 2026," tha ajo, "Nuk e di kurrë se çfarë do të ndodhë më pas. Në fund të fundit, duhet të mbrojmë paqen tonë, dhe kur diçka si Pussycat Dolls ka një histori kaq të gjatë... ne jemi shkatërruar në të kaluarën, dhe tani po rikthehemi së bashku dhe jemi pak a shumë në të njëjtën linjë me të."
Nicole shtoi më pas: “Por ajo që doja të thoja është se ne kemi shumë dashuri dhe respekt për të gjitha gratë që ishin pjesë e trashëgimisë së Pussycat Dolls. Njëherë kukull, gjithmonë kukull.”
Të tre bënë shaka në rrjetet sociale pas shfaqjes dhe ndanë klipe të Nicole duke belbëzuar në shfaqjen Today, me një efekt zanor kriketi që dëgjohej mbi të.
@nicolescherzinger Listen… We are just… We are like… We are so… as women today...
Videoja pastaj vazhdon ku ajo është ulur me Kimberlyn dhe Ashleyn ndërsa imiton klipin audio duke thënë, "U bëra shumë nervoze", ndërsa shokët e saj të grupit e shikojnë.
Grupi “Pussycat Dolls” filloi fillimisht si një grup vallëzimi dhe këngësh i formuar në Los Angeles në vitin 1995 nga koreografja dhe producentja Robin Antin. Fillimisht ata ishin më shumë një trupë vallëzimi, por më vonë u transformuan në një grup këngësh pop/R&B që u bë i famshëm globalisht rreth vitit 2005.
Kur bëhet fjalë për konfliktin brenda grupit, në media u tha kryesisht se problemi ishte midis Nicole dhe anëtarëve të tjerë sepse ajo u theksua si këngëtarja kryesore, ndërsa anëtarët e tjerë mendonin se nuk kishin hapësirë dhe njohje të mjaftueshme brenda grupit. Kjo marrëdhënie e tendosur prej kohësh midis Scherzinger dhe pjesës tjetër të grupit u përmend shpesh në media si arsyeja e mosmarrëveshjeve dhe shpërbërjes së grupit në vitin 2010. /Telegrafi/