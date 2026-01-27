Nicole Kidman dhe Dua Lipa tërheqin vëmendjen në sfilatën Chanel në Paris
Nicole Kidman dhe Dua Lipa ishin ndër yjet kryesorë që spikaten në sfilatën pranverë/verë 2026 të Chanel Haute Couture gjatë Javës së Modës në Paris të martën.
Nicole, 58 vjeç, tërhoqi vëmendjen me një fustan midi të zi me pupla dhe syze të errëta, ndërsa kombinoi pamjen me këpucë klasike bardh e zi dhe u ul pranë Anna Wintour në FROW. Ajo dukej e mrekullueshme dhe e sigurt ndërsa pozonte për kamerat.
Dua Lipa, 30 vjeç, i solli ngjyra dhe energji Parisit me një kombinim fundesh dhe xhaketash të verdha dhe të kuqe shumëngjyrëshe, ndërsa u përshëndet miqësisht me fansat jashtë ndërtesës, shkruan DailyMail.
Ajo ishte e shoqëruar nga i fejuari i saj, Callum Turner, me të cilin konfirmoi fejesën në qershor 2025.
Në event ishin të pranishme edhe aktore si Penelope Cruz, Claire Foy dhe Tilda Swinton. Penelope, 51 vjeçe, spikati me një xhaketë klasike Chanel dhe fund të përputhshëm në nuanca të errëta.
Nicole ishte në Paris pak ditë pasi finalizoi divorcin e saj nga Keith Urban, pas 19 vitesh martesë.
Dokumentet gjyqësore zbulojnë se Kidman dhe Urban kanë rënë dakord të heqin dorë nga çdo mbështetje financiare për fëmijët dhe bashkëshortët dhe janë prindër të vajzave Sunday Rose, 17 vjeç, dhe Faith Margaret, 14 vjeç.
Sipas planit të prindërimit, Nicole do të kalojë 306 ditë me fëmijët në vit, ndërsa Urban 59 ditët e mbetura.
Në Instagram, këngëtarja ndau një përmbledhje të vitit 2025, duke kujtuar momentet e saj më të bukura, përfshirë dhe unazën e fejesës prej 25,000 paundësh (afërsisht 29,000 euro).
Ajo deklaroi se jeta “vazhdon të përmirësohet” ndërsa pozonte me Callum, duke treguar dashurinë dhe lumturinë e saj të vazhdueshme. /Telegrafi/