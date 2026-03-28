Nga Soni Malaj te Elvis Pupa e Jonida Maliqi - personazhet VIP që u futën sivjet në spektaklin Ferma VIP 3
Mbrëmjen e së premtes ka nisur zyrtarisht edicioni i tretë i spektaklit të shumëndjekur Ferma VIP, duke sjellë një sezon të ri plot surpriza dhe emra të njohur.
Për herë të parë, ky format vjen nën moderimin e prezantueses së njohur Arbana Osmani, e cila njihet si figura ikonike e drejtimit të Big Brother ndër vite. Kalimi i saj në këtë spektakël ka sjellë një frymë të re dhe shumë pritshmëri nga publiku.
Edhe paneli i opinionistëve këtë sezon përbëhet nga tre emra të njohur: Einxhel Shkira, Ermal Mamaqi dhe Armina Mevlani, të cilët pritet të komentojnë zhvillimet dhe dinamikat brenda fermës.
- YouTube youtu.be
Sa i përket banorëve, VIP-at që kanë vendosur të sfidojnë veten këtë vit vijnë nga fusha të ndryshme. E para që hyri në fermë ishte këngëtarja Soni Malaj, ndërsa më pas u bashkuan edhe emra të njohur si aktorët Elvis Pupa dhe Romir Zalla, shkrimtarja Mimoza Ahmeti si dhe këngëtarja Jonida Maliqi.
- YouTube youtu.be
Lista vijon me emra nga showbizi dhe rrjetet sociale, përfshirë Sara Karaj, Vanesa Sono, Adi Pula dhe Rafaela.
- YouTube youtu.be
Po ashtu, pjesë e kastit mund të jenë edhe Blerina Bajko, Gona Sina, Gresa Sekiraqa, Beni Vacaj, Malbora Gurra, Kuba, si dhe Fabiola Elezaj, Xhesi Loci, Akil Vardi dhe Indri Shiroka.
- YouTube youtu.be
Me një kast të gjerë dhe emra të njohur, edicioni i tretë i “Ferma VIP” pritet të sjellë dinamika të forta dhe konkurrencë të madhe mes fermerëve, ndërsa publiku tashmë ka filluar të komentojë hyrjet dhe pritshmëritë për sezonin e ri. /Telegrafi/
- YouTube youtu.be