Nga Kane te Haaland dhe Nunez - Luis Suarez vlerëson sulmuesit më të mirë në botë
Sulmuesi i Inter Miamit, Luis Suarez, ka ndarë mendimet e tij mbi sulmuesit modernë në futbollin botëror, stilin e lojës së të cilëve e admiron më shumë.
Kur u pyet se cili "numër nëntë" i bie më shumë në sy në futbollin global, sulmuesi veteran theksoi disa emra specifikë dhe shpjegoi se çfarë i dallon ata.
“Janë dy ose tre. Haaland është një ‘numër nëntë’ vdekjeprurës në zonë, megjithëse skuadra duhet të luajë sipas pikave të tij të forta”, ka thënë fillimisht Suarez.
“Personalisht, unë preferoj Harry Kane. Ai lidhet shumë më mirë me pjesën tjetër të ekipit. Ai bën lëvizje ndërsa parashikon vrapimet e shokëve të tij të ekipit; ai e kupton lojën ndryshe. I vlerësoj shumë këto lloj detajesh”.
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“Dhe pastaj është Darwin [Nunez]. Gjëja e parë që duhet të bëjë është të ndryshojë mentalitetin e tij dhe ta forcojë atë, sepse sipas mendimit tim, ai zotëron cilësi të jashtëzakonshme”.
“Ai mori vendimin për t'u larguar nga Liverpooli, por unë e shoh atë si një lojtar që mund të kthehet në një nivel shumë të lartë. Nëse ai arrin potencialin e tij maksimal, ai është një sulmues që do ta shijoj shumë ta shikoj. Ai është i shpejtë, i fortë dhe i fuqishëm...".
“Ka aspekte të lojës së tij që ai ende mund t’i përmirësojë, por është i ri dhe ende ka vend për t’u rritur”, përfundoi sulmuesi legjendar. /Telegrafi/