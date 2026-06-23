Declan Rice e vendos bashkëlojtarin e Anglisë në të njëjtin nivel me Messin për nga rëndësia në Kupën e Botës
Në përgatitje të ndeshjes së Anglisë kundër Ganës, Declan Rice dha një mendim çuditërisht të ekuilibruar kur u pyet për lojtarët më të spikatur të turneut.
Duke folur në konferencën e tij për shtyp para ndeshjes, mesfushori i Arsenalit ishte plot admirim për atë që superylli argjentinas po prodhon në Kupën e Botës 2026, duke e quajtur formën e Lionel Messit "të pabesueshme" ndërsa 38-vjeçari vazhdon të ndriçojë turneun.
Messi ka qenë në një formë të jashtëzakonshme, duke shënuar pesë gola në dy ndeshjet e para të fazës së grupeve të Argjentinës. Ai fillimisht shënoi një het-trik në fitoren 3-0 ndaj Algjerisë, përpara se të shënonte dy gola kundër Austrisë, duke e bërë atë golashënuesin më të mirë të turneut.
Pavarësisht vëmendjes globale ndaj performancave të Messit, Rice nxitoi të theksonte rëndësinë e kapitenit të Anglisë, Harry Kane, duke e vendosur atë në të njëjtin nivel kur diskutoi ndikimin në Kupën e Botës - veçanërisht pasi Kane shënoi dy gola në fitoren e parë 4-2 të Anglisë ndaj Kroacisë.
"Për mua, natyrisht, do të them kapiteni im, Harry Kane. Është e pashmangshme ajo që bën ai me fanellën e Anglisë. Jemi shumë me fat që e kemi. Ai është kapiteni ynë", ka thënë fillimisht Rice.
Por, mesfushori u sigurua gjithashtu që shkëlqimi i Messit të njihej.
“Nga ana tjetër, duhet të përmendësh edhe atë që Messi po bën në Kupën e Botës. Mendoj se është shumë e veçantë që po e shohim këtë. Ajo që ai po bën në moshën e tij është e pabesueshme”.
“Edhe si neutral, si tifoz dhe dashamirës i futbollit, si dhe si lojtar futbolli, është e pabesueshme ta shikosh atë", përfundoi mesfushori anglez. /Telegrafi/
Declan Rice: "Lionel Messi, I think what we're witnessing right now is truly very special and what he's doing at this age is unbelievable.
"As a football fan, a football enthusiast and also as a footballer, watching him is an incredible pleasure." 🐐 pic.twitter.com/NyLKHxVgYq
— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 23, 2026