Nga Granit Xhaka te David Beckham: Futbollistët që rindërtuan marrëdhëniet e prishura me tifozët e tyre
Saga e Julian Alvarez i ka rikthyer në qendër të vëmendjes marrëdhëniet tifozë-lojtarë, por futbolli ka një histori të gjatë yjesh që gjejnë rrugën e tyre drejt suksesit te tifozët pas konflikteve serioze.
Disa nga shembujt më mbresëlënës përfshijnë emra legjendash si David Beckham, Wayne Rooney, Frank Lampard, Fernando Torres, Cesc Fabregas dhe shqiptari Granit Xhaka, i cili pati kaluar momente të tensionuara me tifozët e Arsenalit.
Granit Xhaka dhe Arsenali
Në tetor 2019, Granit Xhaka u përplas publikisht me tifozët e Arsenalit pasi u fishkëllye gjatë zëvendësimit ndaj Crystal Palace. Ai reagoi ashpër, ndërsa më pas humbi shiritin e kapitenit dhe dukej pranë largimit nga klubi.
Xhaka tregoi se kishte marrë edhe kërcënime ndaj tij dhe familjes së tij. Situata ndryshoi me ardhjen e Mikel Artetës në dhjetor 2019, i cili i dha mbështetje. Me kalimin e kohës, Xhaka u rikthye në një nga liderët më të respektuar të skuadrës.
David Beckham dhe Manchester United
David Beckham u largua nga Manchester United në vitin 2003 pas përplasjes me Sir Alex Ferguson, por marrëdhënia me tifozët mbeti e fortë.
Kur u rikthye në Old Trafford me Milanin në vitin 2010, ai u prit me ovacione dhe emocion të madh. Beckham e cilësoi pritjen si një nga momentet më të veçanta të karrierës së tij.
Fernando Torres dhe Atletico Madrid
Fernando Torres u largua nga Atletico Madrid për Liverpoolin në vitin 2007, duke lënë pas shumë tifozë të zhgënjyer.
Por në janar 2015, kur u rikthye nga Milani, mbi 40 mijë tifozë e pritën në Vicente Calderon. Torres qëndroi deri në vitin 2018 dhe ndihmoi klubin të arrinte finalen e Ligës së Kampionëve në vitin 2016, duke e kthyer një largim të dhimbshëm në një histori të bukur rikthimi.
Wayne Rooney dhe Manchester United
Wayne Rooney kërkoi largimin nga Manchester United në vitin 2010 dhe sërish në vitin 2013, në periudhën e tensioneve me Sir Alex Ferguson.
Megjithatë, ai qëndroi dhe u bë golashënuesi më i mirë në historinë e klubit. Kur u largua për Evertonin në vitin 2017, tifozët e United e përcollën si legjendë, duke lënë pas çdo konflikt të mëparshëm.
Frank Lampard dhe Chelsea
Frank Lampard u largua nga Chelsea në vitin 2014 dhe iu bashkua Manchester Cityt. Në një nga ndeshjet e para ndaj ish-klubit, ai shënoi kundër Chelseat.
Lampard kishte frikë se kjo do ta dëmtonte marrëdhënien me tifozët, por ndodhi e kundërta: ata e duartrokitën. Largimi në fund të kontratës dhe 13 vitet e tij te Chelsea ishin më të forta se çdo moment i hidhur.
Cesc Fabregas dhe Arsenali
Cesc Fabregas u largua nga Arsenali për Barcelonën në vitin 2011, ndërsa më vonë u rikthye në Ligën Premier me rivalin Chelsea.
Kthimet e tij në Emirates fillimisht u shoqëruan me fishkëllima, por më pas duartrokitjet nisën t’i tejkalonin reagimet negative. Arsene Wenger u kërkoi tifozëve të kujtonin kontributin e Fabregasit, ndërsa lidhja e tij me Arsenalin mbijetoi pavarësisht largimit. /Telegrafi/